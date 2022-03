Detienen a una mujer por el asesinato del rugbier Federico Martín Aramburu

Una mujer se encuentra en detención preventiva en Francia desde el sábado por participar supuestamente en el asesinato del exinternacional argentino de rugby Federico Martín Aramburu, indicó el lunes una fuente próxima a la investigación, según informa la agencia AFP.

Los investigadores sospechan que la mujer conducía el vehículo en el que viajaban otros dos sospechosos, cuando éstos dispararon al expuma hacia las 06H00 de la mañana del sábado en un céntrico bulevar de París, según esta fuente.

Cómo fue el crimen del ex puma Federico Aramburu

La muerte de Federico Martín Aramburu (42), ex jugador de Los Pumas e integrante del equipo que ganó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de 2007, despertó una enorme conmoción en todo el país y especialmente en el mundo del rugby. Lo mataron a balazos a la salida de un bar de la ciudad de París y todavía nada se sabe del tirador y sus cómplices, que escaparon en una camioneta y hasta el cierre de esta edición se encontraban prófugos de la Justicia.

En la noche del viernes 18 de marzo se reunió con grupos de amigos y ex compañeros, en la cantina Volver, del argentino Carlos Muguruza, un restaurante elegido por futbolistas como Angel Di María, Kylian Mbappé o David Beckham.

Cerca de la 1 AM fue a Le Mabillon, un pub ubicado en el Boulevard Saint-Germain. Lo acompañaba el francés Shaun Hegarty, socio comercial y excompañero del club Biarritz Olympique, donde el argentino jugó entre los años 2004 y 2006.

Pelea en un bar y “tres balas”: cómo fue el homicidio del ex Puma Federico Martín Aramburu

Según la prensa francesa, los ex deportistas discutieron con dos hombres que estaban sentados en una mesa cercana. No se sabe por qué pelearon, pero lo cierto es que en un momento terminaron a los golpes. Eran cerca de las 6 de la mañana hora local (2 AM de Argentina).

Aramburu y Hegarty abandonaron el bar pensando que la pelea había terminado. Pero cuando caminaban por el Boulevard Saint-Michel un hombre bajó de un rodado marca Jeep y comenzó a disparar. Se escucharon al menos cinco detonaciones de un arma de fuego. El ex rugbier argentino recibió al menos tres disparos y falleció prácticamente en el acto.

De acuerdo a los voceros, el ataque fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En el video se alcanzaría a ver cómo Aramburu se trenza a los golpes con uno de los hombres que bajó de la camioneta, justo enfrente a una zapatería.

La secuencia muestra también que otro sujeto se suma a la pelea y ataca a golpes a Aramburu. En un momento, uno de los agresores saca un arma y comienza a disparar y el ex puma se desploma y cae al piso, mientras los agresores corren en distintas direcciones.

De acuerdo a los primeros datos recabados por los investigadores, la sospecha principal apunta a un “ex soldado y comando de la marina, también conocido por ser un miembro activo del sindicato de estudiantes de extrema derecha”.

¿Quién era Federico Aramburu?

Nació el 20 de enero de 1980 en La Plata, pero su debut en la primera categoría no fue jugando para ninguno de los equipos de su ciudad: se inició en el Club Atlético San Isidro (CASI) y además jugó 22 partidos internacionales con Los Pumas, con los que fue protagonista del histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. En aquella ocasión, el back marcó dos tries, uno de ellos ante el seleccionado local (34-10) en el partido decisivo por la medalla de bronce.

Dolor y tristeza en el mundo del rugby

En Francia jugó entre los años 2004 y 2006 con la camiseta de Biarritz Olympique, donde obtuvo dos campeonatos, en 2005 y 2006. Luego pasó al USA Perpignan (2006-2008) y al US Dax (2008-2010), hasta que se mudó a Escocia para continuar su carrera en el Glasgow Warriors (2010-2012).

Aramburu terminó su carrera deportiva en el año 2014 y poco después fundó, junto a Hegarty, la agencia de viajes Esprit Basque, ubicada en Biarritz, localidad costera del suroeste, donde también tenía varios emprendimientos vitivinícolas.

Además, formó parte en los últimos años de los denominados Pumas Classic, equipo de ex jugadores del seleccionado nacional que anualmente compite en el Mundial de Bermudas.