Diego Martínez renunció como DT de Boca.

Luego de la caída del Xeneize frente a Belgrano de Córdoba (0-2), Diego Martínez dejó de ser el DT de Boca. El entrenador comunicó esta noche su decisión durante una breve conferencia a modo de escueta despedida, con agradecimientos incluidos hacia la dirigencia del club, los jugadores y la hinchada.

"No va a haber el ida y vuelta sino que vengo a informarles que presenté la renuncia. No vamos a continuar a cargo de nuestra función como cuerpo técnico, agradezco a todos, a los dirigentes que confiaron en mí, a la gente de Boca, por la confianza que tuvieron conmigo dándome la oportunidad de ser el técnico de Boca, pero no vamos a seguir...", dijo Martínez luego de la derrota.

"Ese es el mensaje, buenas noches", agregó, se levantó y se fue. Su paso, gris y con pésimos resultados, sobre todo de visitante, había terminado.

Si bien el contrato de Diego Martínez se extendía hasta diciembre de 2025 y en el transcurso de la última semana era ratificado en el puesto por el Consejo de Fútbol, el ciclo llegó a su fin este sábado 28 de septiembre, sin haber ganado un solo título para la institución azul y oro.

La renuncia del ahora ex DT se produjo luego una charla que entabló con Juan Román Riquelme en el vestuario.

De los 44 partidos dirigidos, el equipo de Martínez perdió 10, con la particularidad de que solo una de estas derrotas fue en la Bombonera. Se trata del Superclásico que perdió el fin de semana pasado, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

La temprana eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final frente a Cruzeiro, sumada al flojo desempeño en la Liga Profesional (Boca cosechó 21 puntos en 16 partidos y ocupa el 12° lugar en la tabla de posiciones), precipitaron la salida previsible de Martínez, cuya continuidad ya parecía imposible tras la derrota ante el River de Marcelo Gallardo.

En este contexto, trascendió que habrá un "domingo de reuniones" en Boca para definir al próximo entrenador, motivo por el cual el reemplazante de Martínez sigue siendo una incógnita.