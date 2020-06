Diputado del PRO estuvo presente en la última sesión y dio positivo por coronavirus

El diputado nacional del PRO por La Rioja Julio Sahad dio positivo de coronavirus, lo que encendió las alarmas en la Cámara baja, ya que formó parte de forma presencial de la sesión del pasado jueves 25 de junio.

El propio legislador confirmó este lunes 29 de junio la noticia a través de sus redes sociales. "Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", contó Sahad en su cuenta de Twitter.

Según explicó, cuando regresó a La Rioja, se dirigió directamente al hotel donde le realizaron el hisopado, que dio positivo. "Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado", relató.

— Julio Sahad (@SahadJulio) June 29, 2020

"Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", afirmó.

El jueves pasado, el diputado fue parte de la tercera sesión semi remota en la Cámara de Diputados. Allí, los legisladores dieron media sanción a los proyectos de regulación del teletrabajo, donación de plasma sanguíneo por parte de pacientes recuperados de Covid-19 y de Economía del Conocimiento.

La sesión fue mixta (presencial y a distancia) y se desarrolló durante 10 horas en las cuales los legisladores de los distintos bloques pudieron hacer uso de la palabra. Massa y un grupo de entre 40 y 50 diputados estuvieron presentes en recinto, ubicados en bancas separadas, mientras que el resto participó del debate y la votación en forma remota.

