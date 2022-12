Dos hombres se enfrentaron a cuchillazos en la línea C del subte y uno de ellos terminó herido

Mientras crecían las celebraciones en Argentina por el triunfo de la selección, se vivió una situación de violencia que, afortunadamente no pasó a mayores. Dos hombres se enfrentaron a cuchillazos en una estación de la línea C del subte y uno de los implicados terminó herido, aunque no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

El que recibió heridas leves tenía 33 años y fue atacado por un adolescente de 16, mientras una multitud de argentinos festejaban por la Selección Argentina. En este episodio intervino la Policía de la Ciudad que secuestró el arma blanca que utilizó el agresor, luego que la tiró al piso.

La víctima fue atendida por el SAME en el lugar, mientras que la fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia Este, María Valeria Massaglia, ordenó la detención del joven atacante.

Por el momento este es el único incidente que se conoció de los festejos por el campeonato en Qatar que obtuvo la Selección argentina.

Otro momento de tensión en los festejos

Si bien no hubo que lamentar incidentes ni accidentes, durante los festejos una persona ingresó al Obelisco, monumento de 67,5 metros de altura y se subió a la cima.

Mientras abajo la gente cantaba y agitaba sus banderas, un pequeño grupo se metió a la fuerza al Obelisco y se subió al último piso. Desde allí, algunos sacaron sus banderas por las ventanas, pero uno de ellos sacó su cuerpo completo por la ventana.

Esto generó un fuerte temor de que el hincha caiga al vacío y que una noche que debería ser de celebración, termine en tragedia.

Por suerte, finalmente efectivos de la Policía de la Ciudad lograron disuadirlo para que baje. El hecho ocurrió pasadas las 22 y al hombre se lo ve con un celular intentando sacar fotos. Luego, sin embargo, otro grupo volvió a asomarse a las 23.30, según consignó Clarín.



RB/fl