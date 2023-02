Duro comunicado de Larreta contra el Gobierno nacional: "Desprecian la democracia"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, difundió un comunicado en donde acusa al Poder Ejecutivo Nacional de atentar contra la democracia por impulsar el juicio político contra la Corte.

A horas de que la Cámara de Diputados vote la admisibilidad del juicio político a los magistrados, el jefe de Gobierno publicó esta mañana su rechazo a la decisión del Frente de Todos. Señaló que "pasa todos los límites". "Quieren anular un poder del Estado, despreciando la Democracia y atentando contra la Constitución Nacional", insistió en su texto "El desprecio del Gobierno nacional por la democracia".

"Es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias. Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos", escribió el jefe de Gobierno en la carta que publicó en Twitter.

SI bien el Frente de Todos va contra los cuatro magistrados, el juicio político a Ricardo Lorenzetti tiene el aval de la Coalición Cívica, socios de Larreta dentro de Juntos por el Cambio. Son denuncias que presentaron los legisladores del espacio de Elisa "Lilita" Carrió entre 2017 y 2018, cuando gobernaba Cambiemos, pero no tuvieron el apoyo político para avanzar.

En este contexto, para Larreta "lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho". "Es lo que garantiza la vida, la libertad y la propiedad de cualquier ciudadano. Con una Justicia sometida al poder político, como pretende este Gobierno, todos los argentinos quedamos desamparados", insistió.

En uno de los párrafos hizo un planteo vinculado a la situación económica que genera este juicio político: "¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?".

También dijo que no es un tema que los argentinos le trasmitan preocupación cada vez que viaja por el país. "Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades", escribió.

"Los vamos a frenar en el Congreso. Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día", cerró.

Juicio político: se define la admisibilidad de las denuncias

El Frente de Todos (FdT) buscará hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard (FdT) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.

Aníbal Fernández cuestionó a Omar Perotti: "Asombran las expresiones del gobernador"

Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.

Tras conversaciones internas en los dos espacios principales de la Cámara sobre la forma en que se instrumentará el aval o el rechazo a la admisibilidad, los principales referentes de Juntos por el Cambio y del FdT mantuvieron en las últimas horas conversaciones informales para intentar ordenar la reunión de mañana, que, a priori, se presenta como intensa.