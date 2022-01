El conductor que atropelló y mató a la ciclista en Bosques de Palermo dio positivo en el test de drogas

José Carlos Olaya González, el conductor que el pasado domingo atropelló a cinco ciclistas y mató a una de ellos en las proximidades de los Bosques de Palermo, dio positivo en el testeo de drogas. Él y sus tres cómplices se encuentran detenidos luego de que escaparan del lugar de los hechos en un Jeep negro que fue interceptado en la localidad bonaerense de Avellaneda, según informó TN.

Luego de conducir a alta velocidad, atropellar a un grupo de ciclistas que circulaban por la bicisenda, matar a Marcela Bimonte y luego intentar huir de la situación, ahora el joven de 32 años permanece detenido por homicidio culposo. Allí se le hicieron los testeos de alcoholemia, en el que dio negativo, y el de presencia de drogas, en el que dio positivo. Mientras, los cómplices están detenidos por encubrimiento.

Quién era la mujer ciclista arrollada por el conductor que escapó en Palermo

Piden que la carátula pase de "homicidio culposo" a "homicidio doloso"

En diálogo con Télam, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) afirmó que pedirá que el hecho sea caratulado como homicidio simple y se le saque la licencia a Olaya hasta que exista una sentencia firme. El ente aseguró que se presentará como amicus curiae en la causa porque es un "hecho fatal debido a una ostensible violación a las normas y desprecio por la vida".

Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, señaló por medio de su cuenta de Twitter este domingo que lo que sucedió "no fue un accidente, fue un homicidio". Y aseveró que, desde su lugar, se hará todo lo posible para que Olaya asuma la pena que merece por sus actos: "Matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque 'no hubo intención'. Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años".

El domingo 9 se hará una marcha

El grupo de ciclistas de Masa Crítica y Bicicletadas Zen harán una marcha el domingo que se concentrará en el Obelisco a las 16.30 horas para luego dirigirse hacia Figueroa Alcorta y Dorrego para colocar una bicicleta blanca en honor a Marcela Bimonte.

Marcela Bimonte será recordada en la marcha que se hará en su memoria el domingo próximo a las 16.30 desde el Obelisco.

El motivo de esta marcha es también clamar justicia por la ciclista de 62 años y exigir que se haga un cambio en la carátula de la causa para que pase de homicidio culposo a homicidio doloso, y que se le retire para siempre la licencia de conducir.

MM cp