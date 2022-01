Habló la pareja de la ciclista que murió atropellada en los Bosques de Palermo: "Fue un asesinato"

Luis Ceccato, pareja de Marcela Bimonte, la ciclista de 62 años que murió tras ser atropellada en los Bosques de Palermo, detalló los momentos previos y posteriores al suceso del que también fue víctima y catalogó la tragedia como "un asesinato", no un accidente de tránsito.

En diálogo con C5N, el hombre que circulaba por la bicisenda junto a Bimonte y otros ciclistas el pasado domingo 2 de enero, declaró: "Alguien decía que esto fue un masacre. Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible y se metió en la bicisenda. Nosotros no íbamos por la avenida, íbamos por la bicisenda de la mano que nos corresponde. Fue un asesinato".

Marcela Bimonte, la ciclista de 62 años que murió tras ser atropellada.

Ceccato también se refirió a José Carlos Olaya González, el conductor que atropelló a los ciclistas que iban por la bicisenda con su Ford Focus rojo, quien luego dio positivo en testeo de presencia de drogas. "Lo que deseo es que realmente los culpables paguen como corresponde, que no haya nada que los pueda deslindar de la responsabilidad", aseguró el marido de la víctima, pidiendo que el atacante asuma su culpa.

"Era todo sangre ahí, fue una cosa dantesca (...) Veníamos pedaleando por la bicisenda, yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. De repente, apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas. Atropelló a alguien adelante, porque después vi que había alguien tirado", relató Ceccato, recordando lo ocurrido tan solo horas antes.

Y agregó: "Se llevó por delante un cartel, que con las chapas del cartel me cortó el brazo, la pierna y los golpes que tengo en las costillas. Caí yo, muy ensangrentado estaba. Lo primero que hice fue gritar por ella: ‘Marce, Marce’. Y no me contestaba. Solo veía el auto. Fui atrás del auto y la vi a ella tirada inconsciente, estaba mal. Había otros ciclistas que pararon, llegó la Policía".

Quien era la mujer ciclista arrollada por el conductor que escapó en Palermo

Además, el hombre confesó que, junto a una ciclista, intentaron reanimar a Marcela Bimonte antes de la llegada de la ambulancia "pero no había caso". La mujer fue llevada al Hospital Fernández, donde finalmente falleció producto de las heridas sufridas por el impacto.

Ceccato aseguró que no vio el momento en el que Olaya se subía a una camioneta Jeep que lo ayudaba a escapar del lugar y que no tuvo ningún encuentro con él porque su prioridad era asistir a Marcela: "Yo escuché que gritaban: ‘No se escapen, no se escapen’. Yo estaba al lado de ella, tratando de sacarle la sangre de la boca, no podía respirar".

"Por la velocidad a la que nos llevó puestos a todos no venía paseando, venía a demasiada velocidad para estar paseando. No sé si estaba corriendo una picada o si se estaba escapando, pero no era velocidad de circulación normal por ningún lado en Capital (...) yo lo que pido es que el tema sigue vigente", añadió el hombre, quien también quiso contar quién era Bimonte, madre de dos jóvenes adolescentes: "Junto con ella creamos el grupo 'Bicicletada Zen', grupo con el que pedaleamos y meditamos. Cultivamos la salud física y espiritual. Ella era maestra de reiki y voluntaria del Rofo conteniendo enfermos terminales ad honorem".

MM/ff