El eclipse lunar total se pudo observar en esta madrugada ¿Cuándo se volverá a ver desde Argentina?

Después de las 3 de la mañana de este viernes, se pudo observar el eclipse lunar total desde Argentina, así como también desde el resto del continente americano y parte de Europa y Asia.

El fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite natural queda completamente inmerso en la sombra proyectada por nuestro planeta. Durante este proceso, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se refracta y tiñe la Luna de un característico tono rojizo, popularmente conocido como “Luna de Sangre”.

Todos los detalles del eclipse lunar: ¿Cuándo se repetirá?

Los eclipses lunares ocurren con cierta frecuencia, pero no todos son totales. En la mayoría de los casos, la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol genera eclipses parciales. El último eclipse lunar total había ocurrido hace tres años, en 2022.

Los eclipses lunares totales no requieren precauciones especiales para su observación, a diferencia de los eclipses solares, y pueden apreciarse sin necesidad de equipos especiales.

Para la NASA, son importantes porque le permite hacer observaciones científicas y recolectar datos sobre su impacto en la superficie lunar, que sirven para futuras misiones tripuladas a la luna.

Eclipse total de Luna: ¿Cómo ver la Luna en sangre 2025?

El próximo eclipse lunar total visible desde Argentina ocurrirá el 26 de junio de 2029, mientras que en el resto del mundo podrá observarse un fenómeno similar el 7 de septiembre de este año desde Europa, Asia, África y Australia; y el 3 de marzo de 2026 desde Asia oriental, Australia, el Pacífico y parte de América.

Aficionados fueron al Planetario a observar el eclipse

Muchos fanáticos observaron el eclipse lunar total desde el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, que ofreció acceso gratuito a telescopios desde las 11:59 de ayer hasta las 5:30 de la mañana de hoy.

Desde el centro de divulgación astronómica informaron que “el eclipse parcial comenzó a las 2:09 am del viernes 14 de marzo, mientras que la fase de totalidad inició cerca de las 3:26 am y alcanzó su punto máximo a las 3:58 am. La Luna recuperó su color habitual alrededor de las 5:48 am”.

JML