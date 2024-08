La despedida con insultos del administrador de un edificio: "Infelices maleducados, piensan que viven en el Four Seasons"

En medio del éxito de El encargado, la serie que tiene a Guillermo Francella en la piel del empleado de un edificio, un hecho insólito que involucra a un administrador se volvió viral en las redes sociales. El hombre renunció a su cargo y dejó un fuerte mensaje con insultos hacia algunos de los vecinos, a los que trató de "infelices maleducados".

En el inicio del texto daba la sensación de que se estaba despidiendo de la forma más protocolar y tranquila posible. “Esta es la última liquidación de la administración, hasta concluir la transición la misma colaborará con los pagos bancarios", comienza diciendo el mensaje que publicó el usuario Santiago Parodi a través de su cuenta de "X".

"Los miembros del consejo les informarán sobre la nueva administración”, explicó el trabajador acerca de los pasos a seguir. Sin embargo, no ocultó su malestar y aprovechó para despedirse de algunos vecinos, diferenciándolos en dos grupos distintos.

“A los vecinos que siempre colaboraron, un saludo y mucha suerte con la nueva administración. Y a los infelices maleducados que se piensan que viven en el Four Seasons: se pueden ir bien a la rec.... de su madre, cada uno sabe a qué grupo pertenece”, escribió.

En su posteo, Parodi se expresó acerca de las palabras del hombre y manifestó irónicamente: “El que renunció tranqui fue el administrador del edificio de mi tío”.

La publicación rápidamente se difundió en el entorno digital, con más de 743 mil reproducciones, alcanzando los 23 mil "me gusta" y casi 200 comentarios. Uno de los internautas le preguntó al autor de la publicación "a que grupo pertenecía su tío", a lo que respondió: "Al que lo trataba bien".

Las reacciones al mensaje del encargado

Entre los cientos de mensajes que recibió el posteo en la plataforma antes conocida como Twitter se leyeron: “¡No me hagas empatizar con un administrador! ¡¡Pero es un fenómeno!!”; “¡Jajajaja! ¡A cuántos nos hubiera gustado renunciar así alguna vez”; “Qué país precioso”, “¿Es en serio esto? Decime que no”; “Es espectacular” y “Qué bien me cae ese señor”; fueron algunos.

Otro de los usuarios recordó a Eliseo, el personaje de Francella en la mencionada serie, trazando similitudes entre su personaje del encargado con el de este administrador, mientras que uno reconoció: "Más allá de que haya administradores buenos, malos, chorros... me he dado cuenta de que es una ocupación muy pero muy ingrata”.

Hacia el final, uno se quejó: "Ya van cinco administradores en mi edificio que nos jodieron y ahora quieren poner uno nuevo. Somos todos jubilados, 80 lucas per cápita nos quiere cobrar”.

