Por la suba de sueldos de los encargados, hay expensas que igualan a los alquileres

Por el aumento del salario de encargados y trabajadores de edificios, y el incremento de las tarifas –que ya se dio en gran parte, a pesar de que el Gobierno pospuso el aumento previsto en mayo– se esperan fuertes subas de las expensas en los próximos meses. Los aumentos acumulados durante el último año incluso provocaron que los gastos por expensas representen hasta un 40% del total del alquiler y, en algunos casos, prácticamente llegaron a equiparar ese valor.

“Los honorarios de administradores y encargados del edificio integran casi el 70% del componente de lo que es la expensa. El resto son servicios o gastos de alguna cuestión en particular de mantenimiento, pero el grueso es realmente lo que son los honorarios de la administración y del encargado del edificio, con lo cual cada vez que hay un aumento en los sueldos, eso impacta de lleno y de manera muy significativa en las expensas”, explicó a PERFIL el abogado Maximiliano Vittar, del Movimiento Nacional de Inquilinos.

Algunos inquilinos ya recibieron una notificación anticipando la posibilidad de que se produzcan importantes aumentos, debido precisamente a la homologación de los acuerdos salariales de enero, febrero y marzo, que acumulan un 59%. “En virtud de los aumentos salariales homologados, las expensas llevan un incremento del 20%. En conjunto con el Consejo de Administración trabajaremos en los gastos fijos y en los aumentos de sueldos, con el fin de establecer los valores de las expensas mes a mes”.

El correo es solamente un ejemplo de lo que podría pasar en los próximos meses, aunque el porcentaje de suba aún no está establecido. Los incrementos pueden variar de acuerdo al edificio, pero en algunos casos ya están anticipando que pueden llegar al 200%.

“En el contexto económico actual los porcentajes de aumentos en las expensas mensuales lo fueron en todos los rubros: servicios, impuestos, insumos, proveedores y salarios. No se puede hacer un promedio general de impacto teniendo en cuenta que la composición de los edificios es muy diferente”, comentó a este medio Laura Colucci, de la Administración de Consorcios Colucci-Costa.

Los aumentos en las expensas fueron en todos los rubros e incluyen los servicios

“Es factible que en algunos casos represente un 200%, pero a esa cifra no se llegó a causa del aumento salarial únicamente”, concluyó.

“Nosotros hemos discutido en reiteradas oportunidades que, a medida que las expensas son cada vez más altas, se tendría que buscar un cierto equilibrio, porque todo sale del mismo bolsillo”, agregó Vittar.

“La mayoría de los contratos se está haciendo con ajustes de acuerdo al IPC, pero con la ley vieja sí sucedía que, como los aumentos de alquiler iban por debajo, algunos informaban que estaban pagando casi lo mismo que pagaban de alquiler que de expensas, o en su defecto que las expensas representaban entre un 30% y un 40% de lo que estaban pagando de alquiler”, explicó el abogado. La situación de estos inquilinos se mantiene incluso hoy.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en términos generales las expensas alcanzan en promedio el 12,5% del precio de oferta de un alquiler. La oferta de alquileres subió un 6,6% en marzo, y los precios aumentaron entre un 6% y un 8,6%.

De acuerdo con el reporte del CESO, el valor de un monoambiente en CABA ronda los $300 mil, el de un departamento de dos ambientes los $380 mil y uno de tres ambientes los $530 mil.

Destacaron además que el salario mínimo cubre apenas el 67% del valor de un monoambiente, y que el 33% de la oferta es en dólares.

Vittar explicó que con respecto a las expensas existen reacomodamientos estacionales. “Los primeros meses del año siempre hay aumentos fuertes, principalmente porque hay readecuación de tarifas y discusiones paritarias”.

El problema es que no se puede determinar ni el valor que tendrán los aumentos a partir de mayo ni un promedio general, porque cada edificio lo maneja por su cuenta. “Como no hay un orden o un control respecto a las expensas, la verdad es que terminan incorporando gastos extraordinarios como si fueran ordinarios, terminan aprovechando el golpe y se aumentan los honorarios”, agregó el representante del Movimiento Nacional de Inquilinos.

“Si bien es muy fácil echarle la culpa a una paritaria de los encargados de edificios, detrás también hay otras cuestiones que, si bien no son la norma, también existen”.

Ante el aumento de las expensas los inquilinos son el eslabón más débil de la cadena. “Como no pueden votar en la asamblea a menos que les hayan dado el poder para hacerlo, se hace realmente difícil que un inquilino pueda contrarrestar o pueda generar algún tipo de control sobre estos gastos”, detalló.

Propietarios están recibiendo mails de los administradores por los aumentos

“Sin ir más lejos, cuando un inquilino va a exigir incluso una cierta rendición del gasto, la administración plantea que, si ellos no son propietarios o no traen algún poder, no tienen ninguna obligación de rendirles cuentas”. Por eso, sintetizó Vittar, “nosotros venimos presentando hace muchísimo tiempo un proyecto de creación de un registro público de administradores, donde haya una autoridad de aplicación que pueda controlar todo lo que sucede y también defina y sancione”.

Con los aumentos en las expensas aumentó también la morosidad. Debido a los incrementos que se aplicaron hasta ahora (con abril con un promedio del 20%), se estima que tres de cada diez inquilinos dejaron de pagarlas.

Por la homologación de la nueva escala salarial, los sueldos de los trabajadores de los edificios partirán de los $292 mil para los ayudantes que cumplan media jornada, e irán hasta los $907 mil de básico en el caso de los intendentes.