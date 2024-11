El Gobierno reveló los tres días no laborables con fines turísticos para 2025: cuáles son

Este jueves, el Gobierno estableció tres días no laborables con fines turísticos para el año 2025, con el objetivo de fomentar viajes y escapadas de fin de semana largo e impulsar la industria del turismo interno en el país.

Concretamente serán el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo, y el texto oficial hace alusión en sus considerandos a la Ley N°27.399, la cual le da la facultad al Gobierno de fijar por año hasta tres días feriados o no laborables que deben coincidir con los días lunes o viernes.

La normativa fue publicada con las firmas del presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y en la misma se señaló que "tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo".

El 2 de mayo del próximo año fue elegido ya que caerá viernes y en la jornada previa se conmemora el Día del Trabajador, lo que permite generar un fin de semana largo y abrir una ventana para el turismo

El 15 de agosto, por su parte, fue elegido ya que también caerá viernes y da paso al feriado en conmemoración por el paso a la Inmortalidad de José de San Martín el 17 de agosto, fecha en la que murió el prócer recordado por crear y comandar el Ejército de Los Andes que liberó Argentina, Chile y Perú.

El 21 de noviembre, también viernes, fue elegido ya que es el día posterior al Día de la Soberanía Nacional, fecha en la que se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento ocurrido el 20 de noviembre de 1845 y que resultó clave para la defensa de la soberanía nacional.

No obstante, las fechas elegidas por el Gobierno no contarán como feriados sino que serán días no laborables con fines turísticos, por lo que cada empresa deberá tomar la decisión sobre si le otorga o no el día libre a sus empleados, además de que se devenga según el salario diario normal, se cumplan o no tareas, ya que no se considera que en dichas jornadas se cumplan prestaciones adicionales o extraordinarias.

En 2024 los argentinos tuvieron en total 19 días festivos, incluyendo feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos, restando aún los feriados del 8 y 25 de diciembre.

Feriados de 2025 en Argentina

En total, el próximo año contará con 12 feriados inamovibles y 4 feriados trasladables:

Feriados Nacionales Inamovibles:

1° de enero (miércoles): Año Nuevo

3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril (viernes): Viernes Santo

1° de mayo (jueves): Día del Trabajador

25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (miércoles): Día de la Independencia

8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (jueves): Navidad

Feriados Nacionales Trasladables:

17 de junio (martes, se traslada al lunes 16): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto (domingo): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre (jueves): Día de la Soberanía Nacional

