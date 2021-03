El Papa Francisco elogió el nuevo libro de Nelson Castro y el periodista se emocionó en vivo

De regreso a Roma, tras su histórica visita a Irak, el Papa Francisco sorprendió a los periodistas de la comitiva a bordo del avión de regreso al Vaticano al mencionar el libro La salud de los papas: Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco, que escribió el periodista y columnista de PERFIL Nelson Castro.

“Él había hecho un libro sobre las enfermedades de los presidentes, entonces una vez yo le dije en Roma: ‘Haga uno sobre las enfermedades de los papas. Sería interesante conocer al menos sobre algunos del último tiempo’. Y Nelson empezó a hacerlo, me hizo una entrevista. Ya salió el libro, me dijeron que es muy bueno. Yo todavía no lo he leído”, afirmó el Papa Francisco ante los trabajadores de prensa de distintas partes del mundo que lo entrevistaron en el vuelo de regreso a Italia.

La mención, hizo emocionar a Nelson Castro. “Me hicieron poner la piel de gallina, no había visto la filmación. Me emociona, realmente. Por supuesto que no tenía dudas que el Papa iba a respaldar todo lo contado en el libro. Y me conmueve que hoy en ese lugar haya estado ahí mi nombre, en boca del jerarca máximo de la iglesia, un líder mundial, y ante periodistas de todo el mundo. Estoy viviendo un sueño”, afirmó el periodista al enterarse del elogio, durante la emisión del programa TN Central.

En el mismo vuelo, el jefe de la Iglesia Católica descartó la idea de instalarse de nuevo en su país de origen en caso de abandonar el cargo. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una eventual visita a nuestro país, en el marco de un recorrido que podía incluir también a Brasil y Uruguay, "cuando se de la oportunidad".

Papa Francisco: "Viví 76 años en Argentina. Es suficiente, ¿no?"

Así lo expresó Francisco este lunes 8 de marzo a los periodistas que lo acompañaron a Irak, en una conferencia de prensa informal en el vuelo de regreso a Roma. "No pienso volver a Argentina, sino que me quedaré en mi diócesis", en Roma, dijo Jorge Mario Bergoglio, según recogió la agencia AFP. Y agregó, con humor: "Viví 76 años en Argentina. Es suficiente, ¿no?".

El Papa en Irak: un "encuentro muy bueno para mi alma"

El Papa Francisco contó a los periodistas que su histórica reunión el sábado con el gran ayatolá Alí Sistani en Irak, fue "buena" para su "alma". Aunque reconoció que el viaje, el primero que realizó en 15 meses por la pandemia de coronavirus, lo dejó más "cansado" que lo usual. Sistani es "un hombre humilde y sabio", aseguró el papa acerca del líder religioso de los musulmanes chiitas.

Fue "un encuentro bueno para mi alma", agregó. "Creo que fue un mensaje universal, sentí el deber de hacer esta peregrinación de fe y penitencia, y de encontrarme con un grande, un sabio, un hombre de Dios. Esto se veía simplemente escuchándolo", comentó.

Sobre el encuentro, el sacerdote argentino dijo que el iraquí "es una persona que tiene esta sabiduría, pero también la prudencia". "Me dijo que desde hace 10 años no recibía a visitantes con objetivos políticos o culturales, sólo a los que tenían motivos religiosos", narró. "Fue muy respetuoso durante nuestro encuentro y me sentí honrado. Nunca se levanta para saludar a un visitante, pero se levantó para saludarme dos veces", completó.

