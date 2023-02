El Pentágono "no descartó" que los objetos voladores derribados sean de origen extraterrestre

Este domingo 12 el Pentágono realizó una sesión informativa luego de derribar un tercer objeto volador no identificado en territorio estadounidense en los últimos tres días. Consultado sobre la posible procedencia alienígena de dichos objetos, el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Glen VanHerck, comentó que "no he descartado" un origen extraterrestre.

VanHerck es jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de los Estados Unidos. En la conferencia de prensa, que tuvo lugar el domingo al mismo tiempo que ocurría el Super Bowl, lo acompañó Melissa Dalton, subsecretaria de Defensa para Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos.

Canadá reveló que el ovni derribado en Yukón era "un objeto cilíndrico pequeño"

Consultado sobre si descartó la posibilidad de un origen extraterrestre, VanHerck aclaró que "no lo he descartado". "Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento", manifestó.

Y agregó: "En este punto, continuamos evaluando cada amenaza o amenaza potencial, desconocida, que se acerca a América del Norte con un intento de identificarla".

Sobre el último objeto derribado, VanHerck comentó que los militares consideraron disparar armas, pero esto se descartó ya que era demasiado difícil debido a los pequeños objetivos. Las autoridades indicaron que el objeto había sido rastreado durante casi un día y no se parecía al supuesto globo de vigilancia chino que fue destruido el 4 de febrero después de atravesar el país.

La principal hipótesis del Pentágono: origen extranjero

Las declaraciones de VanHerck generaron confusión y alarma, por lo que fuentes del Pentágono aclararon luego de la rueda de prensa que no hay ningún indicio de que los objetos derribados sean de origen alienígena. Por el contrario, la hipótesis principal es que provienen de otro país.

En esa línea, otro funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el ejército no había visto evidencia que sugiriera que alguno de los objetos en cuestión fuera de origen extraterrestre. Por el momento, VanHerck detalló que el ejército no pudo determinar de inmediato los medios por los cuales ninguno de los tres últimos objetos se mantuvo en el aire o de dónde venían.

Respecto a las numerosas detecciones en tan poco tiempo, explicaron que se debe a que aumentó la vigilancia luego de la aparición del globo chino el pasado 4 de febrero. En ese sentido, en la conferencia de prensa Dalton detalló: “Hemos estado examinando más de cerca nuestro espacio aéreo a estas altitudes, incluyendo la mejora de nuestros radares, lo que puede explicar, al menos en parte, el aumento de los objetos que hemos detectado en la última semana”.

Estados Unidos recuperó los primeros restos del globo "espía" chino derribado y descartó devolvérselos a Pekín.

Los incidentes de los últimos tres días en Alaska, Yukón y el más reciente sobre el lago Hurón siguen al derribo de un globo chino el 4 de febrero que puso en alerta máxima a las defensas aéreas de América del Norte. Al respecto, funcionarios estadounidenses apuntaron que el globo estaba siendo utilizado para vigilancia.

Sumado a esto, los avistamientos y posteriores derribos tuvieron lugar luego de que el Pentágono emprendiera un nuevo impulso en los últimos años para investigar los avistamientos militares de OVNIS, rebautizados en la jerga oficial del gobierno como "fenómenos aéreos no identificados" (UAP por sus siglas en inglés).

Un F-22 estadounidense derribó otro 'OVNI' este sábado: volaba sobre Canadá

Si bien altos mandos militares expresaron que este esfuerzo llevó a que cientos de informes documentados de avistamientos estén siendo investigados, el Pentágono negó haber encontrado evidencia que indique visitas a la Tierra de vida extraterrestre inteligente.

El análisis de los avistamientos militares lo lleva a cabo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional junto con una oficina del Pentágono recientemente creada conocida como AARO, abreviatura de la crípticamente llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios.

El Pentágono aún no recuperó los restos de los objetos derribados

El lunes por la mañana, John Kirby, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, reveló que Estados Unidos aún no ha recuperado los restos de los objetos derribados. "La verdad es que no hemos podido acceder a los objetos derribados el viernes, sábado y ayer (domingo) por las condiciones meteorológicas. El tercero fue derribado sobre el lago Huron, por lo que está bajo el agua. Vamos a hacer todo lo posible para recuperarlos", detalló.

Sobre el origen de los objetos, Kirby intentó tranquilizar a los ciudadanos manifestando que podrían ser "benignos". "Podría haber razones totalmente explicables por las que estos objetos están volando por ahí", sostuvo.

China también detectó un "objeto volador no identificado" sobre el Mar Amarillo

Y agregó: "Hay entidades corporativas que operan este tipo de cosas, simplemente no sabemos. Tan pronto como podamos llegar a los restos, compartiremos lo que podamos. No tiene que ser nefasto".

Biden autorizó a un caza estadounidense a trabajar con Canadá para derribar el objeto sobre la región de Yukón.

Sin embargo, el ex comandante del Mando Norteamericano de Defensa Aérea (NORAD por sus siglas en inglés), Scott Clancy, no coincidió con Kirby, aludiendo que los avistamientos son "muy sospechosos". "Esto es solo una conjetura, creo que estamos viendo la confluencia de actividad distintiva de nuestros adversarios para probar nuestros sistemas", explicó en diálogo con CNN.

Según Clancy, la gran cantidad de avistamientos en tan poco tiempo demostró ser un "esfuerzo coordinado". "Parece ser un esfuerzo concertado porque tienes más de uno (objetos derribados). Parece un esfuerzo coordinado", concluyó.

MB CP