En medio de la controversia por el financiamiento universitario, el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, reveló que su salario mensual de $3.200.000 no le alcanza para mantener a su familia. Esta declaración surge en un contexto de tensiones entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dicho organismo busca realizar auditorías que la casa de estudios rechaza.

Durante una entrevista en el programa "Habrá Consecuencias", conducido por Ari Lijalad, Miguel Blanco defendió el papel de la Sigen en la gestión pública.

"Tengo el sueldo congelado desde el mes de diciembre. Así que si hay alguien que ha perdido con la inflación te puedo asegurar que soy yo. Y sin embargo estoy haciendo un servicio que creo que lo tengo que hacer a esta altura de la vida", se quejó Blanco.

"Quiero creer que tiene ahorros de su tiempo en la actividad privada", respondió Lijalad. A lo que Blanco contestó que "los está usando todos los meses porque no le alcanza". "Estoy aportando todos los meses parte de mis ahorros para desentrañar esto porque lo que cobro en el Estado no me alcanza", detalló.



Ante las declaraciones de Miguel Blanco, el periodista se sacó la duda y le consultó sobre su salario en Sigen. "Yo cobro $ 3.200.000, brutos", reveló el titular de la Sindicatura General de la Nación. Al mismo tiempo señaló que, de su ingreso bruto, solo le quedan $2.900.000. Y continuó: "No me alcanza porque tengo una hija en la facultad, una hija en el colegio primario, tengo expensas, pago electricidad y pago impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires"

El diálogo continuó con Lijalad cuestionando la situación de los docentes, quienes perciben salarios significativamente menores, sugiriendo que, para empatar el sueldo de Blanco, un docente tendría que tener hasta diez trabajos.

Blanco, sin embargo, se defendió al afirmar que los docentes tienen otras actividades que complementan sus ingresos.

La controversia se intensificó con la intención del Ministerio de Capital Humano de permitir que la Sigen audite las cuentas de la UBA, un reclamo que la universidad rechazó. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, aclaró que la Sigen solo tiene injerencia sobre los organismos del Ejecutivo, y solicitó que las auditorías sean realizadas por la Auditoría General de la Nación.

"Entendemos que la SIGEN no tiene las competencias para auditar a las universidades. Esto no significa que nos oponemos a las auditorías". manifestó al respecto el rector de la casa de altos estudios en conferencia de prensa.

Razón por la cual, la UBA inició un reclamo ante la Justicia. "Queremos ser auditados lo que sea necesario dentro del marco de las instituciones, y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial", profundizó.

El rector de la universidad también confirmó que se llevará a cabo una "convocatoria nacional e internacional" con el objetivo de que los profesionales independientes "hagan una auditoría sobre el sistema de control interno para seguir brindando información transparente a la ciudadanía".

Por su parte, el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, sostuvo que los informes se envían mensualmente con el "máximo nivel de detalle de gastos establecidos" al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello y añadió: "Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean más siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa".

"La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado", remarcó y apuntó contra la SIGEN, indicando que no aporta transparencia dado que hay informes que la universidad presenta que no son publicados.

Desde la UBA argumentaron que la SIGEN "no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales" y señalaron que la Constitución Nacional "sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo" y remarcaron que las casas de altos estudios "son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional".

"La SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público", insistieron y acusaron al presidente libertario que intentar "convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica".

