El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que "lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria", en relación a los sueldos docentes. Más temprano expuso el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien defendió el presupuesto asignado al área más allá de las protestas que se generaron en las calles con las marchas universitarias y los paros docentes.

En la Cámara baja, Álvarez aseguró que los montos de las partidas presupuestarias para la universidad se definían en función de la capacidad de "lobby" que podía ejercer cada diputado y no de acuerdo a "pautas objetivas verificables". Además, cargó contra el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por "inflar" las solicitudes de presupuesto y cuestionó el pedido que hizo el CIN de 7,2 billones de pesos para cubrir los gastos e inversiones para el 2025. "El CIN presentó ese proyecto que es de una hiperexpansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula", respondió el funcionario.

Luego, utilizó como ejemplo a la Universidad Nacional de Jujuy, que tiene "el 40% de la matrícula sin que se haya anotado a un solo examen", y si se toma el universo de alumnos con una materia aprobada o menos, la cifra alcanza el 60%. "Si la Universidad de Jujuy tiene 27 mil alumnos, ¿Cómo tiene sólo 166 graduados?", inquirió.

Crítico, arremetió contra el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, y reconstruyó el diálogo de una entrevista reciente que brindó el titular de la UBA: "´¿Cuál es el presupuesto que usted necesita?´, ´No sé´, responde. Dice: ´Bueno, pero ¿le falta presupuesto?´. ´Sí, me deben el doble´ . O sea, quería el doble de algo que desconoce. Eso es muy común porque, claro, antes la plata la imprimían. Entonces, ¿cuánto necesitás que te imprima? No había ninguna razonabilidad en la distribución del presupuesto", cuestionó.

También apuntó, aunque sin dar nombres, contra los legisladores."¿Sabe cómo se distribuía?", le respondió al diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia a la distribución presupuestaria para las universidades. "Por lobby en esta casa. Aquel diputado que tenía mayores vínculos con las universidades lograba mayores índices de presupuesto", indicó.

Incluso, negó que haya programas, carreras y actividades universitarias desfinanciadas: "El criterio de asignación de presupuesto nuestro, que a usted le preocupaba, tiene que ver con las carreras que están en ejecución, la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la cantidad de gasto en electricidad real. O sea, no hay ningún pedido que no tenga un respaldo concreto en un gasto. Que me parece, prima facie, la mejor manera de encarar un presupuesto. Lo que decimos nosotros, un presupuesto de base real".

"Hoy con el último sueldo de octubre que va a recibir el retroactivo de la garantía salarial, el 6,8% se va a convertir en la mejor paritaria del Estado", destacó. Por otra parte, el funcionario de Capital Humano negó que haya un "recorte de salarios" como denunció el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo. "En realidad no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria", consideró.

Por último, Álvarez aclaró que pese a "toda la campaña del miedo" desde el Gobierno no van "a cerrar ninguna universidad" y por el contrario se va a "sostener la oferta pública, en educación pública, porque creemos en ella".

Torrendell defendió el presupuesto del Gobierno a la educación

El secretario de Educación aseguró hoy que que el presupuesto asignado al área que dirige "expresa un cambio de paradigma que tiene que ver con la política del Gobierno", sosteniendo que "el problema no son las cantidades" de recursos invertidos sino "hacer una dirección inteligente" para potenciar los aprendizajes.

En línea con el discurso gubernamental, sostuvo que apunta a "generar mayor libertad educativa" y "al mismo tiempo lograr una equidad en los resultados de aprendizaje". En lo que refiere a la educación básica y obligatoria (inicial, primaria y secundaria), enfatizó en poner el foco en la alfabetización, teniendo en cuenta además que hay un 60% de chicos por debajo de la línea de pobreza. "Después hemos apostado fuertemente a la política de 'Una Hora Más' y de jornada extendida, que inició con políticas educativas previas, pero que nosotros la hemos reconocido y a su vez focalizado específicamente en materia de alfabetización, o sea que eso es una política que va a permitir más tiempo en las escuelas".

"Los resultados de distintas evaluaciones, tanto las nacionales como Aprender, las regionales que hace la UNESCO o Pisa nos muestran que la Argentina tiene un desafío grande", advirtió. Al respecto, puntualizó que los organismos internacionales han otorgado créditos cercanos a los 200 millones de dólares durante los próximos años "para respaldar lo que el presupuesto asigna en materia de educación".

El segundo eje prioritario que resaltó el secretario de Educación es la "conectividad", asociada a la disponibilidad de un "sistema en línea" que "pueda proveer información a los distintos funcionarios, a las provincias, a la Nación". "Eso también está expresado en el Presupuesto. Tenemos que poder concluir en la primera parte del año todo el sistema de cédula escolar, la base homologada y la inclusión allí de los resultados de las evaluaciones para poder brindar información desagregada de tal manera de consolidar efectivamente los aprendizajes", detalló.

Carlos Torrendell junto al diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

A su entender, "no va a haber aprendizaje, no va a haber alfabetización si simultáneamente no la respaldamos con el uso de información adecuada para la mejora en cada una de las escuelas y en cada uno de los sistemas provinciales".

Por último, Torrendell defendió la idea de hacer una "inversión inteligente" de los recursos asignados a la educación. "Hoy estamos transfiriendo los recursos a las provincias y a las universidades al finalizar cada mes o a lo sumo en los primeros 2, 3 días hábiles del mes que sigue, de tal forma que todos han reconocido que efectivamente en esa materia hay un manejo eficiente. Eso que en otro tiempo puede parecer un tema no relevante, hoy se ha convertido en una marca de esta gestión del Ministerio de Capital Humano", comparó, luego de hacer recordar que hasta poco tiempo atrás las transferencias de recursos acumulaban muchos "retrasos".

"Eso también ha implicado un mejor trabajo de rendición de cuentas por parte de las provincias y también estamos trabajando en esa línea con las universidades", indicó.

Sin rendición de cuentas, explicó, no se puede "saber si muchos de los recursos invertidos hasta el momento, sobre todo aquellos vinculados a la inversión en tecnología, han tenido o no algún impacto en materia de aprendizaje porque eso no se ha evaluado".

"Hay toda una discusión que seguramente se desarrollará sobre las cantidades. El problema no son solo las cantidades, sino una dirección inteligente de los recursos centrada en el aprendizaje", consideró.

En tanto, Torrendell señaló que con su equipo de trabajo detectaron "una fuerte distribución inequitativa de los recursos en educación de tal forma que le estamos dando más recursos a los alumnos que más tienen por sobre los que menos tienen".

"Y después el problema del mal gasto. Por citar un solo ejemplo, hoy veníamos pagando 300 dólares por conexión de las escuelas cuando todos sabemos que esos gastos podrían reducirse fuertemente", recalcó. En esta línea, aseguró que se puede "gastar en conectividad por lo menos cuatro veces menos de lo que se venía gastando hasta el momento".

Qué dijo Torrendel sobre el presupuesto para las universidades

En el campo de la educación superior, concretamente de las universidades, "el presupuesto equivale a dos tercios del presupuesto de esta Secretaría de Educación", indicó. "Eso implica casi unos 4 billones de pesos invertidos en materia de universidades", precisó.

A propósito de la educación universitaria, subrayó que habrá un seguimiento más exhaustivo de las trayectorias con el objetivo de que los alumnos "se gradúen efectivamente". Según subrayó, en lo que refiere al gasto primario del presupuesto nacional, "el gasto universitario pasó del quinto al tercer lugar" y representa " dentro del presupuesto actual en su totalidad aproximadamente cuatro puntos".

"El compromiso es, por parte del gobierno, es el afianzamiento de la educación superior", afirmó Torrendell. Sobre la política salarial, dijo que "deberá continuar debatiéndose y acordándose y continuando el diálogo como se ha tenido hasta ahora con los gremios y con las universidades" en el marco de la premisa de "déficit cero" del Gobierno.

