El youtuber Frank Cuesta llamó a otros streamers para que apadrinen a los animales de su santuario

Tanto en las plataformas de YouTube como Twitch existen canales específicos de diversos temas, pero son muy pocos los que se dedican al amor por los animales y la naturaleza. El canal de Frank Cuesta es uno de ellos. Desde hace varios años, el creador de contenido viene luchando contra el maltrato animal en Tailandia y no tuvo mejor idea que publicar un video en su canal oficial de YouTube para llegar a más gente y pedir ayuda para proteger a los animales de su santuario.

“Quiero nutrirme de esos youtuber y streamers. ¿Cuáles? Aquellos que yo veo, que yo consumo. Quiero que sean parte del santuario, de esta comunidad en la que hablamos de animales, hablamos de naturaleza, inculcamos valores que se han ido perdiendo a lo largo de los años”, comenzó diciendo Cuesta al comienzo de su video titulado “Se me ha ocurrido otra locura” y confirmó que cuenta con el apoyo de los streamers Illo Juan y The Grefg.

Por otra parte, en relación al tema, confesó: "Quiero que me den una hora al mes para intentar expandir todo este mensaje y sobre todo lo que hacemos en el santuario. Todo esto son muchos gastos y todo lo que yo estoy ganando en YouTube y Twitch va directamente para el santuario". La idea de Cuesta que en total sean 12 streamers o youtubers los que participen y promocionen el santuario. Javi Oliveira, Roma Gallardo, UTBH, Tioshur, TheGrefg, Gemita e IlloJuan ya les dieron su confirmación. Con más de 2 millones y medio de suscriptores en su canal oficial de YouTube y 200 mil seguidores en Twitch, Frank Cuesta está a un paso de lograr evidenciar la situación de los animales en el mundo y luchar contra el maltrato de los mismos.

"Lo que quiero hacer es que una vez al mes ellos se interesen por un animal que ellos van a apadrinar. Vamos a decir por ejemplo Cristinini. Y tenemos un búho enfermito que es un polluelo. Ella lo apadrina. Automáticamente ese polluelo va a tener el nombre Cristinini y va a comer, se va a recuperar, va a empezar a volar y va a ser liberado. Todo ese proceso, que lleva unos 8 o 9 meses, Cristinini va a vivirlo con nosotros una hora al mes", concluyó el youtuber.

