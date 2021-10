Elisa Carrió se descompensó en Mar del Plata y quedó internada en observación

Elisa Carrió se encontraba en Mar del Plata cuando empezó a sentirse el viernes por la noche, y eso hizo que la trasladaran al sanatorio Belgrano, donde quedó internada en observación como precaución, para realizarle algunos estudios complementarios. La elevada sensación térmica que se vivió en las últimas horas seguramente pudo haber jugado un papel importante en el mal momento de Lilita. Desde su entorno aseguraron que la ex diputada "se encuentra bien" y en las próximas horas podrá continuar con las actividades pautadas en su agenda de la vista a Mar del Plata.

“Elisa Carrió se encuentra bien. Le repetirán estudios por la mañana y si salen bien le darán el alta”, le dijeron al diario La Nación allegado a la Carrió. Si bien admitieron que se encuentra internada, destacaron que luego de los estudios podrá seguir con las actividades de su agenda de campaña.

Elisa Carrió explicó por qué no fue a apoyar a Mauricio Macri: "Con 40 grados, no voy a ningún lado"



Elisa Carrió llegó a Mar del Plata y se hospedó en la casa de una amiga, pero durante la tarde se descompensó. Ante esa situación resolvieron ir al sanatorio privado y quedó internada para que le realizaran estudios de rutina. Desde su entorno explicaron que el calor suele afectarla, razón que había esgrimido ella misma para no participar del acto en apoyo a Mauricio Macri.

“Yo con 40 grado no voy a ningún lado”

Elisa Carrió fue una de las grandes ausentes en el acto de apoyo a Mauricio Macri previo a su fallida declaración indagatoria en Dolores. La ex diputada dio su motivo: “Yo con 40 grados no voy a ningún lado. Soy chaqueña, no hay papá que me movilice, con 45 grados se duerme la siesta".

Sin embargo, aclaró: "Pero si hablé con Mauricio Macri después. Le hice saber que la indagatoria fue todo un éxito. La conversación fue maravillosa. Siempre estamos como amigos y nos llamamos constantemente. Somos así". Con respecto a la suspensión de la declaración indagatoria porque el juzgado no tenía el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar, sostuvo: "El papelón del juez fue un éxito para Mauricio Macri. Más que seguro".