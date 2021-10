El juez Martín Bava citó a Mauricio Macri para el 3 de noviembre a prestar declaración indagatoria

El juez federal de Dolores Martin Bava volvió a citar a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri para el próximo miércoles 3 de noviembre a las 12, tras la suspensión de ayer y la firma del decreto presidencial que lo relevó de la obligación de guardar secreto de Estado, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, informaron fuentes judiciales.

Alberto Fernández decretó relevar del "secreto de Inteligencia" a Mauricio Macri



La audiencia será presencial, no por Zoom, como pretendía la defensa. La indagatoria del jueves 28 se pospuso porque Mauricio Macri no había sido relevado del deber de guardar secreto en cuestiones sensibles de inteligencia. Ante esto el juez suspendió la audiencia y le pidió a Alberto Fernández que firmara el decreto para que el ex presidente pudiera declarar.



Por su parte, la defensa de Macri no descarta volver a realizar un planteo ante la justicia contra el accionar del juez. "Falta mesura y se trabaja con un calendario electoral y no judicial. Macri fue traído innecesariamente a Dolores porque el juez sabía que la audiencia no se podía celebrar", declaró un abogado del ex presidente a Clarín.

La indagatoria postergada

Cuando los familiares de las víctimas del ARA San Juan esperaban que la causa pudiera avanzar con la declaración de Mauricio Macri, una traba burocrática impidió que esto sucediera. La defensa del ex presidente planteó que su cliente no podía cumplir con la indagatoria porque estaba bajo el “deber de confidencialidad”. Ante esto el juez pidió al Presidente que firmara el decreto para eximir a su antecesor de ese deber.

En la tarde del mismo jueves, Alberto Fernández firmó el decreto y habilitó la posibilidad de que el ex mandatario declare. "Relévase al ingeniero Mauricio MACRI (D.N.I. N° 13.120.469) de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520 y en el marco de la causa Nº 8559/20 caratulada “IUSPA BENITEZ, NICOLAS Y OTROS s/AVERIGUACIÓN DE DELITO QUERELLANTE: MERELES, ANDREA ALEJANDRA Y OTROS” en la cual resulta imputado, y que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires", dice el decreto.

"El Juez realiza el mencionado requerimiento atento lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en el marco de la audiencia indagatoria del nombrado, la que debió suspenderse durante el curso de la misma con el fin de evitar futuros planteos nulificantes", dice el decreto.

La función de relevar del secreto para este caso, por tratarse de un ex presidente, le corresponde a Alberto Fernández por ser la máxima autoridad de la Nación. En otros casos, como cuando son ex agentes quienes deben declarar, en calidad de acusados o de testigos, basta con que sea la propia AFI la que los releve de guardar el secreto.

La Ley de Inteligencia Nacional (25.520) clasifica como secreta a "toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación, entre ellos, la soberanía e integridad territorial; el orden constitucional y la seguridad del Estado; el orden público y la vida de los ciudadanos".