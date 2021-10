El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, menospreció el pasado jueves el apoyo que recibió el expresidente Mauricio Macri cuando se presentó a declarar en Dolores, y lo comparó con la movilización de militantes kirchneristas que estuvieron bajo la lluvia en Comodoro Py cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a declarar por la causa de dólar futuro en 2016.

"En Comodoro Py se discute si fueron 100 mil, 200 mil o 300 mil personas bajo la lluvia. Acá (en Dolores) un artista callejero en una plaza junta más gente", ironizó Kicillof en diálogo con Romina Manguel en A24, en referencia a la marcha de la dirigencia y militancia de Juntos por el Cambio que fue a respaldar a Macri, en el marco de la investigación en su contra por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

En tal sentido, trazó un paralelismo entre la movilización del pasado jueves y la del 13 de abril de 2016, cuando Cristina Kirchner se presentó a declarar en Comodoro Py: “Si vos mirás el discurso de Macri, no fue político. El de Cristina sí lo fue, habló de los problemas de la gente, prácticamente lanzó Unidad Ciudadana. Eran cuadras y cuadras de gente que se movilizó bajo la lluvia. Igual no digo nada, porque no tengo por qué menospreciarlo por más que haya juntado a tres personas”.

Gerardo Morales: "Con las marchas en apoyo a Macri parecemos el kirchnerismo"

Cabe destacar que el exmandatario se mostró molesto en la jornada de ayer por los “controles en la autopista” que, supuestamente, no permitieron que se acercaran los militantes al acto en su apoyo, en referencia a la baja convocatoria.

La chicana del funcionario bonaerense se dio luego de que el del juez Martín Bava finalmente suspendiera la indagatoria a Macri, debido a que no lo habían relevado de guardar el secreto de Estado. Sin embargo, horas después fue autorizado por el presidente Alberto Fernández, que tiene potestad para hacerlo.

“Durante su gobierno la AFI espió a dirigentes políticos, sociales, a familiares, a dirigentes de su propio partido y a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, según parece. Hay gente que participó de eso y que ya lo dijo a viva voz. Están ahí todas las carpetas”, señaló el mandatario provincial con respecto a la causa.

Hernán Lombardi: “El juez Bava se rige por el calendario electoral y no con el judicial”

Las “pequeñas diferencias” entre las causas dólar futuro y ARA San Juan

Asimismo, Kicillof resaltó que hay “pequeñas diferencias que hay que destacar para entender que es difícil hacer un paralelismo” entre estas dos causas, por lo que rechazó comparar esta investigación con la que se inició por la venta de dólar futuro, por la que él mismo fue procesado. Al respecto, aseveró que la denuncia hacia él y Cristina Kirchner “era humo y mentira”, mientras que en el caso de Macri “hubo un espionaje que se realizó y que fue muy sensible porque fue a los familiares de la tragedia del ARA San Juan”.

“Vos me dirás ¿quiénes los espiaron? ¿Un señor que está a cientos de kilómetros? No, no. La AFI, que depende solo de Mauricio Macri y que estaba conducida por (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, dos de sus amigos cercanos”, sostuvo.

En esa línea, el gobernador bonaerense subrayó que “hay evidencias” de que “estuvieron espiando gente durante su gobierno”, al tiempo que manifestó que “había cinco bases de espionaje en la provincia de Buenos Aires durante (la gestión de María Eugenia) Vidal espiando a dirigentes de la oposición”.

“En la causa dólar futuro yo fui procesado y embargado, y todavía nadie me pudo explicar cuál era el presunto delito ni menos si hay pruebas. (El juez Claudio) Bonadio no nos acusó de generar un perjuicio en el Banco Central, primero nos acusó de venderle dólar futuro a amigos nuestros, pero después fue a buscar y todos los que habían comprado eran amigos de Macri; luego empezó a buscar si había algún delito, no había ninguno, nos acusó y nos procesó sin ningún trámite”, finalizó.

CFT/FL