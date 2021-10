El kirchnerismo apunta a Claudio Bonadio y la Justicia por "torturar" a Héctor Timerman

Tras el sobreseimiento de Cristina Kirchner y varios de sus exfuncionarios, parte del oficialismo salió a cuestionar al difunto juez federal Claudio Bonadio por haber "torturado" al excanciller Héctor Timerman, uno de los procesados en la causa.

En esa línea, Javier Timerman, denunció que el exmagistrado no le permitió a su hermano "hacer tratamiento" por el cáncer que padecía en sus últimos años, mientras que la abogada de la vicepresidenta, Graciana Peñafort, extendió las críticas al sistema judicial en general: "Este Poder Judicial no puede seguir matando gente como Timerman", reclamó.

"Nunca tuvimos dudas de la inocencia de todos los acusados y que esta fue una causa armada para la persecución política", planteó Javier Timerman este viernes 8 de octubre en diálogo con Habrá Consecuencias (El Destape Radio). "Nosotros nos criamos con la detención y persecución de mi padre durante la dictadura y nos marcó mucho".

Javier y Héctor Timerman

El politólogo y hermano del excanciller, fallecido el 30 de diciembre de 2018 tras una larga lucha contra el cáncer, recordó que Héctor "sabía que su situación era la de un perseguido político pero estaba obsesionado en poder decir y contar la verdad". Y luego apuntó contra Claudio Bonadio, difunto el 4 de febrero de 2020, porque el juez federal "no le permitió hablar cuando estaba en condiciones de hacerlo".

Los cuestionamientos reaparecen horas después de que el Tribunal Oral Federal N° 8 resolviera por unanimidad sobreseer a Cristina Kirchner y otros 11 exfuncionarios y militantes en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Como telón de fondo también aparece la disputa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace dos semanas eligió como presidente a Horacio Rosatti, en una votación cuestionada que derivó este martes en la renuncia de Elena Highton de Nolasco al máximo tribunal.

La ONG que denunció a Highton de Nolasco pidió a Alberto Fernández que le rechace su renuncia

"Mi hermano tenía una enfermedad que le afectaba el cerebro y Bonadio no le permitió hacer tratamiento. Fue terrible: Héctor quería decir su verdad y sabía que se iba olvidando por la enfermedad", reclamó Javier Timerman.

"Mi hermano fue víctima de la tortura. No le permitieron testificar a una persona que estaba perdiendo la memoria por una enfermedad", resaltó. Y concluyó: "Hubo mucho silencio de personas que sabían de la inocencia de mi padre y mi hermano pero prefirieron callar".

Graciana Peñafort: "Hay que convertirlo en potencia para cambiar el Poder Judicial"

Graciana Peñafort, abogada de Héctor Timerman en la causa y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado, elogió el fallo como "un llamado a la esperanza para pelear por la Justicia", y señaló que es poco probable que la decisión se revierta en otra instancia.

"Sentimos alivio, impotencia, bronca porque Héctor no pudo ver esto. Pero hay que convertirlo en potencia para cambiar el Poder Judicial y que no pase nunca más lo que le pasó a Timerman", sostuvo la letrada también en diálogo con El Destape.

Sobre el futuro de la causa, Peñafort remarcó que "las querellas pueden apelar pero es complejo insistir en que hubo delito cuando Rafecas dijo que no había delito y ahora lo ratificó un tribunal oral", y destacó que una posible apelación "no tiene muchas posibilidad de éxito real".

Memorándum con Irán: uno por uno, quiénes son los 12 sobreseídos en la causa

La abogada puso el foco en el Poder Judicial al reprochar que "las causas de lawfare se caen porque hostigaron a muchas personas sin prueba". "Fabricaron ficciones y las legitimaban en los diarios. Todo esto solo era posible con el apoyo de los medios", agregó.

Peñafort pidió comparar la dignidad de Timerman que quiso declarar enfermo con la indignidad de Macri que dice que da clases para eludir a la Justicia".

“Cristina estaba perseguida y demonizada y tuvo el valor de pararse adelante de Bonadio para decirle que de él no esperaba Justicia pero que en algún momento un tribunal lo haría", aseguró la funcionaria. Y denunció: "A Bonadio lo presentaban como un héroe cuando estaba torturando gente".

"Finalmente nos pudo escuchar un tribunal independiente que no jugaba al paddle con Macri. No saben lo que fue llamar a la hijas de Timerman para decirle que su papá fue declarado inocente. Alivio y bronca", contó la abogada.

"Este Poder Judicial no puede seguir matando gente como Timerman o a los miles de pibes que tiene presos sin condena", concluyó Peñafort.

Pacto con Irán: quiénes son los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner y cómo sigue la causa

“Claramente no es legítimo”

La decisión del TOF 8 no estuvo exenta de críticas, en particular desde la oposición. También fue cuestionado por familiares de víctimas del atentado a la AMIA, por cuyo encubrimiento se juzgaba a CFK y sus exfuncionarios. En esa línea, Tomás Farini Duggan, abogado de familiares de víctimas del ataque del 18 de julio de 1994, señaló que el fallo "claramente no es legítimo.

"Cristina Kirchner tuvo beneficios inéditos", sostuvo el letrado este viernes en diálogo con María Laura Santillán en La mañana de CNN (CNN Radio).

Además, el abogado cuestionó uno de los argumentos frecuentes de la defensa, el hecho de que las alertas rojas de Interpol nunca hubiesen caído pese al acuerdo con Irán, al decir que "no es necesario que se produzca el encubrimiento para que el delito se consume".

"Si el hecho es o no un delito debe ser decidido en juicio. No me sorprende lo que hizo el tribunal”, dijo Farini Duggan, y reprochó que la defensa haya intentado "imponer como testigo a alguien que estaba imputado".

FF