Bullrich sobre el sobreseimiento de Cristina Kirchner: "Alberto Fernández cumplió con su promesa de otorgarle impunidad"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hizo mención el jueves 7 de octubre del sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el Memorándum con Irán y apuntó contra Alberto Fernández. "Cumplió con su promesa", sentenció.

“Alberto Fernández cumplió una promesa de gobierno, impunidad de Cristina Kirchner”, dijo Bullrich en declaraciones a Solo una vuelta más (Todo Noticias). También brindó su opinión con respecto al fallo del Tribunal Oral Federal N° 8.

"Los jueces consideran que no es un delito. Pero la Justicia considera que el memorándum con Irán es inconstitucional. Entre todo esto, todavía no se resolvió la muerte del fiscal Alberto Nisman. Esto no nos gusta, pero es una decisión de la Justicia", se sinceró.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Tras conocerse la resolución del TOF 8, uno de los primeros en expresarse fue el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, quien fue categórico: “Cuando los impunes festejan es cuando más hay que comprometerse”.

"Firmaron un pacto con quien atentó en nuestro país y no dieron explicaciones como lo hacen los inocentes. Su sobreseimiento sin ir a un juicio es la prueba de su culpa. Festejan los culpables”, sentenció en Twitter.

Bajo la misma línea, su par en la Cámara de Diputados, Fernando Iglesias, dijo: “Esta es la ‘Justicia’ que construyeron tres décadas de mayoría peronista en el Senado. Que se acabe en noviembre depende de vos #BastaDePeronismo”.

Las publicaciones de referentes de la oposición con respecto al sobreseimiento de Cristina Kirchner.

También se pronunció la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien reflexionó sobre “favores al poder”, y opinó que lo sucedido con este fallo demuestra que “no somos todos iguales ante la ley. La gravedad de los hechos imponía la apertura del juicio”.

Entonces, argumentó: “La impunidad del poder pone a lxs poderosxs afuera de la acción de la Justicia por vía del sobreseimiento. El resto de las personas siempre debe someterse a un juicio para que se pruebe su culpabilidad o su inocencia”.

Finalmente, Álvaro de Lamadrid también fustigó: “La impunidad es la partera de todas nuestras desgracias. No hay que escindir el destino judicial de CFK del futuro de la división de poderes en el país”.

