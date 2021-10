Fernando Iglesias causó revuelo en Diputados con una foto de una mujer desaparecida en Santa Cruz

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, causó revuelo en el Congreso este martes 5 de octubre y durante la sesión que trataría la Ley de Etiquetado Frontal, tras mostrar la imagen de Marcela López, mujer desaparecida en Santa Cruz.

Mientras el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, tomaba lista tanto de los presentes y ausentes en el Diputados, con la intención de determinar si había quórum o no en el recinto debatir el proyecto, es que Iglesias se puso de pie y protestó.

“Acá tenés otro ausente, Massa. Anotala en la lista. Te dejé el retrato en mi banca. No se les ocurra tocarlo porque me vas a escuchar”, dijo el diputado del bloque opositor, quien recibió gritos y abucheos por parte de integrantes del Frente de Todos.

En otro mensaje, difundido a través de Twitter, apuntó directamente contra el presidente de la Cámara: “Massa tomando lista de los diputados ausentes y presentes. Qué papelón. Más de 200 años de historia argentina para presenciar semejante ridiculez".

"Es un animador de fiestas infantiles a cargo de la Cámara de Diputados”, concluyó. Consultado sobre el rechazo de su bloque al tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal, Explicó: “Hay muchísimas cosas urgentes que tratar y no este temario".

"Si en el Frente de Todos creen que son los dueños de la agenda legislativa, que junten el quórum ellos. El país está destruido económicamente, educativamente y sanitariamente. Esas son las prioridades”, agregó.

Quién es Marcela López, la mujer desaparecida en Santa Cruz

Marcela López, la mujer desaparecida en Río Gallegos, Santa Cruz.

Rocío López, hija de la mujer desaparecida, encontró fajos de dólares en cajas en el interior de una casa señalada por perros adiestrados y cuyo dueño sería Mario Balado, administrador de las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner.

Durante el rastrillaje, López buscaba a su madre Marcela. Según reconoció en diálogo con TN, llegaron a esa propiedad de Río Gallegos junto a su abogado Jorge Trevotich y el adiestrador de perros Marcos Herrero tras ser marcada por los canes.

“Yo estaba tan en shock porque se encontró un maxilar humano, se encontró un mechón de pelo grueso que creo que es de mi mamá y unas llaves”, afirmó en declaraciones televisivas con respecto a los avances en el rastreo de su madre.

Con respecto al hallazgo de dólares termosellados, precisó: "La propiedad no tenía luz y era un lugar que tenía muchas cajas y muchas bolsas. Costaba mucho caminar porque era impresionante la cantidad de cajas y bolsas que había cerradas”.

“En un momento Marcos (Herrero) me dice 'mirá Rocío' y cuando lo miro me estaba mostrando en su mano un fajo de dólares. No me di cuenta en ese momento lo grave que era lo que me estaba mostrando. Yo le respondo 'dejalo ahí'", relató.

Y añadió: “Estaba muy impactada con los restos que se habían encontrado y que habían marcado los perros. En el momento que salimos, José Luis cierra la puerta y ahí es donde Herrero y Trivotich me dicen lo grave que era lo que estaba ahí dentro”.

En el último tramos de la entrevista, López señaló: “Mi abogado solicita un allanamiento para que la justicia encuentre lo que hemos visto. El perro estaba buscando el olor de mi mamá y no nos dejaron avanzar en la búsqueda. Yo no entiendo por qué”.

JFG