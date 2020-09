Los padres tendrán una licencia extra large de 28 días cuando nace su hijo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles a sus ministros que la licencia de paternidad, que hasta ahora era de 14 días será de 28 días. "Cuando un niño llega al mundo no hay ninguna razón por la que sea solo su madre quien lo cuide", afirmó, según publicó el diario Le Figaro.

El más antiguo periódico francés acompañó la noticia con una encuesta en la que preguntaba a sus lectores si estaban de acuerdo o no con la medida. Y algunas respuestas sorprendieron. Desde “muy merecido, después de nueve meses de gestación!” hasta “a la inversa de la mayoría de los países de Europa, nosotros creamos en Francia una sociedad de vagos. Como si no hubiera temas más importantes que debatir”, fueron variadas las opiniones.

Y alguien comentó haber escuchado a una madre explicar por radio: “Como la mayoría de las parejas francesas jóvenes, habitamos un dos ambientes. Yo no soportaría verlo dando vueltas todo el día por el departamento. Esto me fatigaría más. Que él regresara a la tarde y se ocupara del bebé, sería perfecto”.

“Yo no apruebo el ‘no importa qué’ para hacerse reelegir, porque él (Macron) no es capaz de hacer otra cosa aparte de la comunicación! ¿El no lucha contra el cierre de Bridgestone? ¿Ahí no tiene la solución? ¿Como el Líbano, por ejemplo? Comentó otro en su voto desfavorable; cabe destacar que la mayoría de los votantes eran hombres, los presuntos beneficiados.

Junto al Consejo de Ministros, Macron explicó la medida argumentando que “se trata de la primera decisión hacia la igualdad entre hombres y mujeres”.

El presidente francés señaló que desde el primer día en su cargo, la paridad de géneros “ha sido el gran objetivo de mi mandato. Seguimos avanzando”.

El ausentismo por paternidad será financiado por la Seguridad Social y se estima que representará un gasto anual de 500 millones de euros. En el caso de los padres primerizos, la licencia será solamente de siete días. De todos modos, esta resolución será incluida en el proyecto de ley de financiación de Seguridad Social, que en pocos días más será tratado por el Consejo de Ministros.

El pago de los tres primeros días de la baja por paternidad quedará a cargo del empleador y los 25 días restantes serán pagados por la Seguridad Social.

“A la hora en que la economía se hunde, en donde estalla el aspecto social del presupuesto de Francia, ¿qué hace Macrón? ¿Decide él crear una brigada que luche contra el fraude social (30 mil millones de euros)? No, él decide crear una licencia que sólo concierne a una ínfima cantidad de padres y que nos va a costar la piel de nuestro trasero”, se indigna otro lector del periódico fundado en 1826.

Le Figaro, que debe su nombre al personaje creado por Pierre Beaumarchais en la comedia El barbero de Sevilla, provocó con esta bomba un temblor mayor que el que causó esta mañana la falsa amenaza de atentado a la Torre Eiffel. Y el debate recién comienza.

CP