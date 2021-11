Encontraron a Cleo Smith, la niña por la que ofrecieron US$750.000

Tras 18 intensos días de búsqueda, Cleo Smith, la niña australiana de 4 años que era buscada intensamente, quien fue encontrada con vida dentro de una casa cerrada en la ciudad de Carnarvon, Australia, en la madrugada del miércoles, según palabras de la policía encargada del operativo.

La menor había desaparecido el 16 de octubre cuando dormía en un camping cercano a dicha ciudad, dentro del estado de Australia Occidental. Rápidamente se dio inicio a su búsqueda y se ofrecieron 1 millón de dólares australianos (equivalente a US$750.000) por cualquier información útil sobre ella.

El 16 de octubre pasado, la familia de Cleo pasaba sus vacaciones en el camping Quobba Blowholes cuando la pequeña desapareció. Esto ocurrió entre la 1.30 y las 6 de la mañana, horario en que la niña dormía apartada de los padres y junto a su hermana bebé.

Cleo Smith fue encontrada con vida tras 18 días de búsqueda

Luego de hallar su cama vacía en la tienda de campaña, la madre de Cleo dio aviso a las autoridades y explicó que era imposible que la menor se moviera sola por lo que rápidamente temieron lo peor: secuestro.

Ellie Smith, madre de Cleo, vivió días terribles desde la desaparición de su hija, y en una primera conferencia de prensa había declarado: "Todos nos preguntan qué necesitamos y todo lo que necesitamos es a nuestra niña en casa... Lo peor es que no podemos hacer nada más. Está fuera de nuestras manos, así que nos sentimos desesperados y fuera de control".

A la búsqueda se sumaron refuerzos llegados de Perth, capital del estado de Australia Occidental. Estos colaboraron con el operativo que se extendió por tierra, mar y aire.

La policía contó que las pistas y evidencias los había conducido hasta esa casa específicamente y que esta quedaba a poca distancia en automóvil de donde se hallaban los familiares de Cleo.

Cleo se reunió finalmente con su madre Ellie

Cuando finalmente la policía dio con un posible paradero e ingresó a la casa en Carnarvon, uno de ellos tomó a la niña del brazo y le preguntó cómo se llamaba. Ella dijo que su nombre era Cleo.

Por el hecho hay un hombre detenido, aunque todavía no han trascendido datos acerca de él, solamente se explicó que no tiene conexión con la familia de Cleo Smith. El hombre no estaba en la casa cuando Cleo fue hallada.

La menor ya se reencontró con su familia y su madre Ellie fue la primera en manifestar su alivio y felicidad en redes sociales: "Nuestra familia está completa de nuevo".

Inclusive, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, desde la cumbre por el cambio climático COP26 también expresó su alegría con respecto a la aparición de Cleo Smith: es "una noticia maravillosa y tranquilizadora".

