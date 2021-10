Caso Madeleine McCann: quién es el alemán que podría haber asesinado a la niña desaparecida

Los fiscales dentro de la investigación por la desaparición de Madeleine McCaann dijeron el sábado 10 de agosto estar "100 por ciento seguros" de que el pedófilo y violador convicto Christian Brueckner asesinó a la pequeña de entonces 3 años.

Hans Christian Wolters afirmó, junto a los correspondiente investigadores del caso, estar "seguro" de que habían dado con el hombre adecuado y que, además, contaban con pruebas suficientes para presentar cargos por la desaparición de 2007.

"Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató", dijo Wolters al Mirror . "Ahora es posible que podamos acusarlo. Tenemos esa evidencia ahora. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor evidencia", sentenció.

Hans Christian Wolters, uno de los fiscales en el caso por la desaparición de Madeleine McCann.

Madeleine McCann desapareció de un apartamento de vacaciones en la Praia da Luz de Portugal el 3 de mayo de 2007. Estaba de vacaciones con sus padres, Kate y Gerry McCann; sus hermanos gemelos y un grupo de amigos de la familia.

Una noche, ella y sus hermanos quedaron solos en el apartamento, mientras los McCann y sus amigos cenaban en un restaurante a 55 metros de la habitación. Los padres ingresaban al apartamento con frecuencia para verificar que todo estuviese bajo control.

Fue en uno de eso controles, que tuvo lugar a las 22 de aquella noche, que la misma Kate descubrió que su hija no estaba en la cama. Lo que siguió es ampliamente considerado como uno de los casos más afamados de personas desaparecidas en el mundo.

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal.

Brueckner se encuentra actualmente detenido en una prisión de alta seguridad en Oldenburg, cerca de Bremen, en el norte de Alemania. Los investigadores esperan presentar cargos contra el hombre de 44 años de edad en 2022.

Las autoridades portuguesas cerraron sus investigaciones en julio de 2008, pero los padres de Maddie continuaron con detectives privados. Scotland Yard lanzó su propia investigación, Operation Grange, en 2011 y las investigaciones están en curso.

¿Quién es Christian Brueckner?

El hombre de 44 años se convirtió en sospechoso en el caso de personas desaparecidas de alto perfil en 2017. Se sabe que vivía en una caravana cerca de Praia da Luz, donde se alojaban Madeleine y su familia cuando desapareció.

Asimismo, el hecho que permitió vincularlo con la pequeña desparecida ya hace 14 años, se produjo en un bar en Alemania. Estando con amigo, alardeó respecto de la investigación sobre Maddie y hasta confesó ser el responsable de dicho secuestro.

Quien se encontraba con él decidió alertar a la policía local, que procedió a detenerlo inmediatamente y sin interrogatorio previo, a fines del año 2019. Sobre el ya había pesado una condena de 7 años por el robo y abuso de una anciana de 72 años.

Christian Brueckner, de 44 años, se convirtió en sospechoso dentro del caso en 2017.

Junto a ello, Brueckner está siendo investigado por otros cinco ataques. Incluyen un ataque sexual en 2007 contra una niña de 10 años que ocurrió a solo seis millas de Praia da Luz, donde Madeleine había desaparecido un mes atrás.

También se le atribuye el asesinato en 1996 de Carola Titze, una adolescente de tan solo 16 años, en De Haan, Bélgica y el caso de violación de la mujer irlandesa de 20 años Hazel Behan en Praia de Rocha, Portugal, en 2004.

Finalmente, está vinculado con la desaparición de Inga Gehricke, de cinco años, en 2015; Y un incidente de 2017 en un parque infantil en Messines, donde un hombre fue acusado de realizar un acto sexual frente a menores.

Según los informes, Brueckner se ha jactado de que la policía no tiene ni una "pizca de evidencia" que lo relacione con los otros casos y describió la investigación como que la policía "se aferra a las pajitas en busca de nuevas pistas" para condenarlo.

Su equipo legal ha pedido en repetidas ocasiones las pruebas que la policía dice tener y se han negado repetidamente a entregarlas. Esto, él cree, lo dice todo. Volviendo a poner el foco en la niña, y a diferencia de los padres, los fiscales creen que está muerta.

Aclararon: “No tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas. Basado en la evidencia que tenemos, no conduce a ninguna otra conclusión. para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva".

