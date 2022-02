Enrique Sacco recordó a Débora Pérez Volpin con sus hijos y los de Vidal

Enrique Sacco, ex pareja de Débora Pérez Volpin, recordó de una manera muy especial a la periodista y legisladora, a cuatro años de su trágica muerte durante un procedimiento médico, ocurrida el 6 de febrero de 2018.

El periodista deportivo publicó una imagen de una cena que compartió junto a Agustín y Luna Funes, los hijos de Débora, de la que también participaron Camila, María José y Pedro, los tres hijos de la diputada María Eugenia Vidal, su actual pareja, fruto de su relación con Ramiro Tagliaferro.

“Disfrutando juntos en un lugar especial! Maravillosas emociones que la vida nos permite”, escribió Sacco junto a la foto publicada en sus redes sociales. Y agregó: “Producto del legado de lo vivido y también del amor presente, de la búsqueda y de las vivencias entre lo que uno recibe y lo que da”, posteó junto a un emoji de un corazón.

Agustín, Luna, María José, Camila y Pedro junto a "Quique" Sacco.

Conmovedora carta del hijo de Pérez Volpin: "Te voy a amar por siempre, mamá"

El vínculo que une a los hijos de Débora Pérez Volpin con Enrique Sacco

Después del fallecimiento de Pérez Volpin en 2018, con quien Sacco estaba en pareja desde 2011, él contó que el vínculo que lo unía con los hijos de su pareja era muy especial, y que esa relación con ellos lo ayudó a transitar la pérdida repentina de Débora.

"Seguimos conformando un equipo los tres, y nos retroalimentamos. A mí me hace muy bien estar bien con ellos", contó a PERFIL en 2019.

Por ese entonces, aseguraba además que esa relación que se consolidó entre los tres “no es casualidad", sino producto de que Débora "abonó en el terreno" cuando compartían cosas los cuatro como familia. "Ella permitió que esto ocurriera, aun en su ausencia. Eso para mí es maravilloso, una satisfacción hermosa que me da fuerzas para seguir y para que ellos conozcan la verdad, para que haya justicia", decía Sacco.

Agustín Funes debutó en radio junto a Enrique Sacco.

En 2020, el comentarista deportivo relató cómo les contó a Agustín y a Luna que estaba saliendo con la ex gobernadora bonaerense. "Fuimos a cenar como lo hacíamos habitualmente, charlamos de un montón de cosas, y les dije que les tenía que contar algo. Les dije que estaba conociendo una persona y el que tomó la posta fue Agustín y me dijo que sabía que eso podía pasar", dijo en diálogo con La Once Diez.

"Agustín y Luna son mis hijos del corazón, todos los días desde que empezó la pandemia hablo con ellos. Cuando Agustín incorporó a su vida a su novia, eligió a su papá, a su hermana y a mí para presentarla. Yo los amo como un papá. Lo de María Eugenia fueron los primeros que lo supieron, antes que nadie", expresó.