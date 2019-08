Ernesto Tenembaum destrozó a Alfredo Casero: "Es la apología de la incoherencia"

“Pueblo de opas” y “pueblo carroñero”. Con estas palabras, el humorista Alfredo Casero se había referido a los votantes del Frente de Todos minutos después de darse a conocer el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en las que Alberto Fernández obtuvo una sorpresiva victoria por 15 puntos de diferencia frente al presidente Mauricio Macri.

“Lo que pasó es un desastre, esto terminará siendo un chavismo. (…) Vamos a ir a un default, con un tipo que dice que no vamos a pagar, vamos a tener quilombo y va a subir muchísimo el riesgo país”, agregó horas más tarde, y recalcó: “Me duele el cul… por esto: haber luchado por lo que me parecía. La verdad que me hizo mierda, pero lo voy a seguir haciendo. Es increíble que gane la injusticia, pero este país es así”.

Sus palabras generaron repudio y uno de los salió a opinar esta semana sobre el actor fue Ernesto Tenembaum. “Alfredo es como si estuviera transformado en un personaje de Casero. Como esos personajes medio graciosos e incoherentes de Cha cha cha y medio trágicos en realidad”, expresó en su programa ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?, que se emite por Radio con Vos. La comparación del periodista remite el ciclo humorístico que el actor integró en los '90 junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti, entre otros.

Casero y Acosta: la furia de los humoristas macristas tras las PASO

“Él está imbuido de esa personalidad, porque no es que está defendiendo una idea, sino que mira a cámara, mira fuera de cámara, se acaricia la barbilla como si estuviera pensando una gran idea”, continuó el conductor. “En el medio, lo que dice es inentendible, o una pavada, y vuelve a pensar”, agregó.

En este marco, Tenembaum aseguró que Casero “parece un líder que está hablando desde la clandestinidad para sus seguidores, y manda un mensaje por WhatsApp para que lo sigan y piensen como él” y que le impresionaba “la transformación de un tipo en los personajes que hacía. Es un personaje raro de Peter Capusotto y sus videos, o de Cha cha cha”.

“Es la apología de la incoherencia. No entiendo su rol, qué cree él de sí mismo, no entiendo nada”, concluyó. Días atrás, Casero también se había cruzado con el Indio Solari en defensa del presidente, Mauricio Macri. “El Indio Solari dice que se va si gana Macri comiendo quesito Grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, New York. Vos como un pelotudo juntás plata para pagarle las misas. Otro rico que vive de los pobres”, lanzó el actor.

AB/FF