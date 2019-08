Alberto Fernández: "La unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro"

Alberto Fernández dijo este jueves que "la unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro", refiriéndose al presidente de ese país, de quien recibió esta semana severas críticas. El candidato presidencial del Frente de Todos explicó que dejará de confrontar con el líder brasileño y le recomendó al presidnete Mauricio Macri, que "modere a su fuerza" política "porque también genera intranquilidad".

"Todos saben lo que opino, no me gustan las bravuconadas, pero eso puede lastimar el vínculo con Brasil y es un vínculo que tenemos que cuidar", admitió Fernández. "La unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro", agregó, al indicar que no le responderá más al mandatario brasileño.

El miércoles, Bolsonaro dijo en un discurso que el pueblo brasileño es defensor de la "democracia y la libertad" en una nueva y nada disimulada crítica al kirchnerismo, cuya victoria en las elecciones PASO del domingo comparó con el retorno de los "bandidos de izquierda". "Vean lo que está aconteciendo ahora en Argentina, Argentina se está hundiendo en el caos", dijo el exmilitar.

El PJ repudia el silencio del Gobierno frente a los ataques de Bolsonaro

"Argentina comienza a seguir el camino de Venezuela porque en las primarias (los) bandidos de izquierda comenzaron a volver al poder", dijo Bolsonaro refiriéndose al kirchnerismo. Dos días antes, Bolsonaro había advertido en Brasil que a la Argentina le espera una "situación bastante conflictiva" y que no quiere "hermanos argentinos huyendo para acá" su gana el Frente de Todos. El candidato K respondió a Bolsonaro calificándolo de de "misógino y racista".

En su defensa, Fernández se definió este jueves como "un hombre que reivindica el capitalismo en su mejor versión: el que invierte, produce y da trabajo” y le pidió a Macri que "modere a su fuerza porque su fuerza también genera intranquilidad". En referencia al shock financiero que se generó el lunes, Fernandez dijo que fue “la crónica de una muerte anunciada. Si el gobierno se la pasó diciendo que somos Venezuela el mundo piensa eso". “Le dije a Mauricio Macri que lo primero que hay que hacer es dejar de transmitir ese mensaje”, contó.

En Brasil temen el "proteccionismo" que llegaría con Alberto Fernández

Miguel Ángel Pichetto, candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio, le aconsejó públicamente a Fernández que no caiga en el "agravio" con el presidente de Brasil y apuntó que "debe cuidarse" el vínculo con el vecino país. "Es lamentable que haya agravios con Bolsonaro y Fernández. Se puede poner en riesgo el Mercosur. Es muy grave que Argentina quede aislada del mundo.

"Tenemos que tener buenas relaciones con los países vecinos, Europa y los Estados Unidos, como hizo el presidente Macri desde que asumió", remarcó Pichetto, quien sin embargo criticó que Fernández haya visitado al ex presidente Lula Da Silva, detenido por corrupción: "Hay que respetar la voluntad popular de los brasileños que eligieron a este presidente. Si yo fuera Fernández buscaría un acercamiento con Bolsonaro, viajaría al Planalto (palacio de Gobierno en Brasilia) para explicarle cuáles son mis planes", subrayó.

En plena batalla verbal, este jueves el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, advirtió: “Si (Cristina) Kirchner asume y quiere cerrar la economía, nosotros salimos del Mercosur. Vamos a abrir la economía de cualquier forma".

D.S.