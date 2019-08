El PJ repudia el silencio del Gobierno frente a los ataques de Bolsonaro

por Mariano Beldyk

El Partido Justicialista cuestionó a la Cancillería por no responder a las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las primarias del domingo, comparando el futuro de Argentina con la crisis que atraviesa Venezuela, y en más de una oportunidad, durante los últimos días. Asimismo, exhortó al Gobierno a hacer respetar el principio de no injerencia en el proceso electoral local pese a que, al momente del cierre de esta nota, la embajada de Brasil en Buenos Aires no había recibido pronunciamiento alguno por canales oficiales desde el Palacio San Martín.

“El Partido Justicialista repudia el silencio de la Cancillería argentina ante las declaraciones agraviantes del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que representan una falta de respeto al pueblo argentino que expresó libremente su voluntad soberana en el proceso electoral en curso”, arranca el breve pero contundente comunicado, con la firma del gobernador formoseño Gildo Insfrán, presidente del Congreso del Partido Justicialista, y Jorge Taiana, en calidad de responsable de los Asuntos Internacionales del Consejo Nacional del PJ.

En el mismo documento, demanda a la Cancillería que “cumpla con su deber institucional y haga respetar el principio internacional de no injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos internos de la Argentina”. No obstante, hace una diferencia con el “sentir popular del hermano pueblo brasilero” a quien, asegura, no representan las acciones del mandatario vecino.

Desde el triunfo del Frente de Todos en las PASO, Bolsonaro y su círculo se expresaron sobre el resultado en más de una oportunidad. El propio presidente brasileño fue el primero en argumentar que, de repetirse el resultado del fin de semana en octubre, el estado de Río Grande do Sul sufriría el mismo destino que Roraima, en el límite con Venezuela, una de las puertas que atraviesan miles de venezolanos en su éxodo desde la nación sudamericana y que ha tenido su impacto social en el estado norteño.

Ayer, Bolsonaro posteó una serie de tuits en los que describe los vaivenes financieros en los primeros días de la semana, con el dólar devaluándose un 30 por ciento, el riesgo país trepando de 860 a 1800 puntos y las acciones perdiendo el 50 por ciento de su valor. El polémico mandatario cerró su hilo en su cuenta oficial de Twitter con una nueva comparación con el país bolivariano: “Los precios comenzaron a aproximarse a los valores e un país cada vez más semejante a Venezuela”.

En una entrevista con el programa Corea del Centro, de Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, Fernández celebró que un "misógino, racista y violento", como Bolsonaro, hablara mal de él. “Con Brasil nos vamos a llevar espléndido, va a ser siempre nuestro principal socio. Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina”, zanjó.

Consultados respecto al comunciado del PJ, desde la embajada brasileña en Buenos Aires informaron que no recibieron gesto oficial alguno de rechazo, por parte del Gobierno argentino, a las opiniones vertidas por Bolsonaro sobre el proceso electoral en curso. Tampoco la Cancillería reportó de manera oficial respecto a acciones en este sentido.

Extraoficialmente, en Casa Rosada entienden que la conducta del líder brasileño forma parte de un juego de posicionamiento, mirando hacia el interior de Brasil y, con mayor énfasis, al Norte del continente, en un intento por fijar una postura de confrontación con un posible presidente de signo contrario a los intereses de Estados Unidos, más que con el objetivo de ayudar a Macri a revertir el resultado del domingo. En más de una oportunidad, en el pasado, Bolsonaro había manifestado su apoyo a Cambiemos y la expectativa de una reelección. En esta oportunidad, y ante los esfuerzos por controlar el barco, en el Gobierno entienden que es más lo que complica el líder vecino de lo que colabora con sus palabras.

