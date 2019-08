Bolsonaro tras la victoria K: "No queremos hermanos argentinos huyendo para acá"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se expresó este lunes 12 de agosto a raíz del resultado de las elecciones que dieron una gran ventaja a la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner. "Si estos izquierdosos vuelven a la Argentina podremos tener en Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. No queremos eso, no queremos hermanos argentinos huyendo hacia acá, teniendo en vista que algo malo puede ocurrir si se repite en octubre el resultado de ayer", aseguró.

En un discurso ofrecido en Pelotas, Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, Bolsonaro reaccionó a la victoria del Frente de Todos, luego de haber respaldado públicamente la reelección del presidente Mauricio Macri. Allí habló con periodistas y aseguró que Brasil recibe refugiados venezolanos en Roraima y dijo que "el regreso de Cristina Kirchner provocará que Argentina siga el camino de Venezuela".

5 razones que explican por qué ganó Alberto Fernández en las PASO 2019

"No se olviden lo que sucedió ayer acá en el Sur, en la Argentina. La banda de Cristina Kirchner, que es la misma de Dilma Rousseff, que es la misma de Maduro y Chávez, y de Fidel Castro, dieron señales de vida ahí", resaltó esta mañana. Por su parte, la expresidenta brasilera respondió: "Es una luz al final del túnel para el pueblo argentino y para América Latina, y un enorme aliento para todos los que luchamos por la democracia. Triunfo animador de las fuerzas progresistas sobre el neoliberalismo",

A vitória da chapa Alberto Fernández-Cristina Kirchner nas prévias presidenciais é uma luz no fim do túnel para o povo argentino e para a América Latina e um enorme alento para todos que lutamos pela democracia. Triunfo animador das forças progressistas sobre o neoliberalismo — Dilma Rousseff (@dilmabr) August 12, 2019

Al festejo se sumó el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quien utilizó su cuenta de Twitter y expresó: "Felicidades a los compañeros Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el significativo resultado en las primarias argentinas. Debemos dar esperanza a la gente, traer mejores días y cuidar a quienes más los necesitan. Un fuerte abrazo del amigo Lula".

Parabéns aos companheiros @alferdez e @CFKArgentina pelo expressivo resultado nas primárias argentinas. É preciso dar esperança ao povo, trazer dias melhores e cuidar de quem mais precisa. Um forte abraço do amigo Lula. — Lula (@LulaOficial) August 12, 2019

Cabe recordar que el 4 de julio pasado, Alberto Fernández lo visitó en su celda de la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, donde Lula cumple su condena por una causa de corrupción. De la reunión también participó el ex canciller brasileño, Celso Amorim. El líder del opositor Partido de los Trabajadores, ya pidió a la Corte Suprema la nulidad de su proceso por falta de parcialidad del juez que lo condenó, el actual ministro de Justicia, Sérgio Moro.

DR EA