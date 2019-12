Estanislao Fernández explicó su look pro-diversidad: "Es momento de visibilizar estas cosas"

Durante el acto de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa, Estanislao Fernández, el hijo del flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, llamó la atención al presentarse con un pañuelo en el bolsillo de su traje con los colores de la diversidad, representativos de la comunidad LGBTIQ+ en todo el mundo.

El joven de 24 años —quien más tarde en sus redes aclaró que no se trataba de un pañuelo, sino de una bandera doblada— fue consultado acerca de la elección de su look, y afirmó: "Lo traje porque es momento de visibilizar estas cosas". Entrevistado por Radio Ciudad, recalcó la mención que hizo su padre durante el discurso de asunción en contra de la discriminación. "Por suerte él (Alberto Fernández) lo mencionó en el discurso. Yo no lo esperaba, cuando empezó con el tema de la discriminación, me puse a llorar. La verdad saber que él está en contacto con la comunidad a mi me llena de felicidad".

Horas previas a la asunción, Estanislao Fernández cerró sus redes

Militante de la causa, abiertamente bisexual, cosplayer y drag queen, Estanislao analizó la situación que vive la comunidad. "En estos últimos cuatro años los índices de violencia a todos los sectores de la comunidad fueron gigantes y ni hubo ningún tipo de respuesta", aseguró durante una entrevista tras el acto con la periodista Karina López Monja. "Es como si no se hablara del tema y no hablar de un tema es como insensibilizarlo y eso es peor que el odio. No hablar de las cosas e ignorar es peor para mí, quita la cualidad de ser humano", explicó.

Y en relación a la bandera que portó en su bolsillo, concluyó: "No pensé que iba a tener tanta repercusión. Sepan que yo pasé por la misma situación que pasamos todos en la comunidad. De sentirse solos. Y encima en el momento que salí del clóset era un momento en el cual no se hablaba de estas cosas. Y pensar que hoy alguien puede hacerlo y que se sienta más acompañado es importante y si ese acompañamiento viene del Estado, bienvenido sea".