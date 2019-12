Daniel Hadad: "Alberto es el único Fernández que en este momento importa"

El periodista y dueño del portal Infobae, Daniel Hadad, diferenció al flamante presidente Alberto Fernández de su vice, Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que el primero es "el único que importa".

Hadad calificó la transición que tuvo lugar en la jornada de ayer como un "hecho histórico". "Que terminen y que no sea traumático ya es absolutamente interesante. No vi todo el discurso del Presidente, pero sí vi la forma. Los modos son tan importantes como el fondo, el contenido pero también el continente. Cuando Alberto Fernández creo que lo abraza una, o dos o tres veces a Mauricio Macri y se lo ve con emoción dije 'wow, qué bueno'", consideró el periodista.

Entrevistado por Luis Novaresio en A24, el empresario mediático consideró que el mandatario tiene que enfocarse ahora en reforzar su posición: "Alberto está trabajando para consolidar su liderazgo porque la forma en la que llega a ser presidente no es por la interna de un partido que él gana, o por la interna de una coalición".

Con respecto a la ceremonia de ayer en el Congreso, Hadad indicó: "Me parece muy atractivo la salida de uno de forma ordenada, la llegada de otro. Y con algún simbolismo en las primeras palabras del Presidente de ‘no vengo a perseguir’. Eso suena alentador".

Novaresio le consultó por los gestos que tuvo la vicepresidenta con el jefe de Estado saliente, Mauricio Macri, algo que destacaron hasta los medios internacionales de la jornada. "Vi solo un gesto, cuando el presidente saliente intentó saludarla. No sé si estaba molesta por otra cosa, me parece que estaba con calor o que le faltaba el abanico. Tal vez estaba incómoda, andá a saber si el vestido era un poco caluroso, quizás por eso no le puso toda la atención frente al saludo del presidente saliente. Intento entender", señaló Hadad.

Por otro lado, el periodista valoró que el Presidente se fuera del Congreso en su propio vehículo. "Fernández, cuando fue jefe de gabinete, nunca tuvo auto con chofer (...) Nunca fue un presidente ostentoso. Creo que es un típico abogado de la clase media de Buenos Aires sin obsesión por hacerse rico y que intenta mostrarse así, fijate que vive en un departamento muy pequeño. Nunca hizo de la ostentación un modo de ser".

Me parece que Cristina estaba molesta por otra cosa o estaba con calor, dijo Hadad

Con respecto al futuro desempeño de Fernández, Hadad no quiso anticiparse aunque sí expresó su optimismo ante la nueva etapa: "Hubo una campaña y promesas electorales. Cuesta creer ya en las promesas electorales cuando Mauricio Macri prometió el hambre cero como tendencia y se va con diez puntos más de pobreza, que no son diez puntos son millones de argentinos que están bajo el límite de la pobreza. Hay que decir que las promesas son promesas. Yo no sé si volvieron mejores, creo que tienen toda la oportunidad para demostrarlo".

Alberto Fernández al cierre de la fiesta en Plaza de Mayo: "Esta noche volvimos y vamos a ser mejores"

En otro tramo de la entrevista hizo una diferención de estilos entre el presidente y su vice: "Esa amplia avenida del medio que la forman los que están de un lado o del otro pero no tocan los extremos, que somos la enorme mayoría, me parece que nos gusta más el Alberto Fernández que dice 'vengo a dar la mano a mi adversario, que piensa distinto y que lo voy a escuchar sin que por eso se transforme en un enemigo' y ahí nos tranquilizamos. A esa ancha avenida le gusta el Fernández que abraza a dos o tres veces a Macri, y le ayuda con su silla a Gabriela Michetti que -no es una crítica sino simplemente una descripción- que la ex presidenta gritándole a tres magistrados que ella no va a contestar preguntas, que son ellos quienes lo harán".

"Me da la sensación que Fernández, el único que en este momento importa, va a hacer de su gobierno, o al menos es un deseo, un gobierno de moderados. En el gabinete tampoco veo tipos muy extremos", consideró el propietario y fundador de Infobae, quien también puntualizó que "a simple vista no veo ministros que descollen" pero que "a los caballos se los ve en la pista".

B.D.N.