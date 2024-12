Para finalizar un día cargado de entrevistas y declaraciones, el dirigente social Juan Grabois participó este miércoles 18 de diciembre de un torneo del videojuego Street Fighter en uno de los principales canales de streaming y se enfureció luego de perder dos partidas.

Grabois llegó a los estudios del canal Blender confiado por sus habilidades y aseguró que aunque hacía mucho tiempo no jugaba al icónico videojuego de lucha de la saga iniciada en la década de los 90. “El Street Fighter es como andar en bicicleta. Si aprendiste a los 10 años, sabés jugar”, dijo el ex precandidato presidencial.

Grabois recordó los momentos en su adolescencia en los que jugaba al Street Fighter. “Ir al ciber era de gato y para meterse en cosas turbias. Esto se jugaba en el Sacoa”, afirmó Grabois.

Confiado ante su rival, el periodista y streamer Juan Rucco, el referente social advirtió que para él la competencia “no es joda”, aunque desde el principio remarcó que lo estaban engañando al darse cuenta que iban a jugar con una versión actualizada del videojuego.

“Ya me están cagando porque me dijeron Street Fighter 2, que es el de verdad, y esto es cosa de centennials”, dijo furioso. “No lo vi tan enojado ni con Pettovello”, señaló entre risas una de las participantes del equipo contrario.

El dirigente también aprovechó para hacer incluir referencias de la política nacional y le advirtió a su contrincante que se estaba “metiendo en algo peligroso, casi como Kravetz en la SIDE". Este martes se anunció que el exsecretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, será el nuevo subsecretario de Inteligencia del Estado.

Después de perder dos de las tres partidas, Grabois no aceptó la derrota y se la atribuyó a su personaje en el videojuego. “Esto es un robo que no puedo aceptar porque está haciendo algo que no vale. El gordo ese no camina en el Street Fighter. No puede caminar”.

Para el final de la competencia, el dirigente del Frente Patria Grande propuso jugar una última partida “por honor” con el Street Fighter 2, y aunque la ganó siguió decepcionado. “No pude expresar mis capacidades ni desarrollar mi potencial. El gordo que caminaba y el Street Fighter modernito me pusieron nervioso, pero el honor quedó intacto”, declaró.

La reacción de Grabois a la polémica del pesebre en Olga

El referente social habló este martes sobre la polémica actuación del nacimiento de Jesús en Olga, otro de los principales canales de streaming, y aseguró que tuvo que contenerse “para no decir un exabrupto por la violencia que me generó el ofensivo sketch”.

"El pesebre es un mensaje contracultural", dijo Grabois.

En una entrevista por el canal Gelatina, Grabois argumentó que “el pesebre es un mensaje contracultural que molesta porque plantea la sacralidad de los pobres”.

Para el dirigente, “la defensa de los pobres no es simplemente un deber moral y político, sino que para los cristianos es una obligación religiosa”. “No podemos sustraernos de la centralidad de los pobres en el Evangelio porque Jesús nació pobre, José era un obrero y María era una piba”, subrayó.

