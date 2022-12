Ex chofer de colectivo y jubilado: la historia del creador de la "Scaloneta"

Lionel Scaloni y el equipo, al que se bautizó popularmente como la “Scaloneta”, ilusionan a los argentinos desde hace tiempo y, por eso, no sorprende la iniciativa de este ex chofer de colectivo, que decidió pintar su micro como insignia de la Selección Argentina con el sueño de lograr ganar el Mundial Qatar 2022.

Carlos Romero se jubiló de su labor como chofer y quiso hacer un tributo a los jugadores de fútbol de la Selección nacional.

El chofer contó que nació en la provincia de Buenos Aires, que se mudó a Mendoza hace dos años, y que fue en julio de este año cuando se le ocurrió intervenir artísticamente su viejo colectivo Mercedes Benz, del año 1984.

Romero decidió pintar su colectivo Mercedes Benz de 1984 en homenaje a la Selección.

"Vinimos desde Ituzaingó con el colectivo que era un naranja escolar, mi yerno es de Dorrego y nos instalamos aquí con toda mi familia. Primero, intentamos algunos proyectos que no prosperaron, luego me ofrecieron comprarme el colectivo hasta que finalmente me decidí a pintar el colectivo para homenajear a la Selección", contó en diálogo con Radio U.

Ahora, el vehículo tiene los colores de la bandera argentina, la imagen de Messi, de parte del equipo, y también de Diego Maradona y las Islas Malvinas. Para lograrlo, Romero contactó a Ariel Lenz, un artista mendocino integrante del proyecto “AltoTrapo", que interviene artísticamente murales y banderas con motivos deportivos.

“La temática iba a ser exclusivamente la Selección Argentina de Scaloni, pero lo pensamos mejor y decidimos incluir en la pintura del colectivo a Maradona y las Islas Malvinas, algo bien argento”, dijo Lenz.

El sueño de Romero es ir a buscar a la Selección a Ezeiza tras el Mundial con el trofeo bajo el brazo, pero mientras, "La Scaloneta" ya paseó por las calles del centro de Mendoza y generó furor.