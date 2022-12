Con su triunfo ante Países Bajos la selección Argentina de fútbol avanzó a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 metiéndose entre los cuatro mejores equipos del torneo y asegurándose una importante suma de dinero.

Cómo informó PERFIL a mediados de noviembre, la FIFA repartirá US$ 440 millones entre los participantes del Mundial, con un máximo de US$ 370 mil por jugador, esta cifra, supera con creces a la otorgada en Rusia 2018.

Asimismo, cada uno de los equipos participantes de la competición, independientemente de si pasaron la Fase de Grupos o no, tienen asegurados US$ 1,5 millones por su participación y, solo quedándose en esa instancia se suman US$ 9 millones, por lo que los seleccionados que quedaron fuera en primer lugar recibieron un premio de US$ 10,5 millones.

Reunión familiera, asado y mucho amor: los jugadores de la Selección recibieron a sus familiares

Tras pasar de la Fase de Grupos y quedar eliminado en octavos de final, el equipo se lleva US$ 13 millones que ascienden a US$ 17 millones en caso de perder en cuartos de final.

¿Cuánto dinero ganó la Scaloneta?

Cómo Argentina ya superó todas esas instancias y está en Cuartos de Final, la selección dirigida por Leonel Scaloni ya tiene asegurada la suma de US$ 25 millones correspondiente al cuarto puesto del Mundial, misma cantidad que suman los seleccionados de Croacia, rival de la albiceleste, Marruecos y Francia. El equipo vencedor en las semifinales sumará US$ 2 millones más, es decir, US$ 27 millones.

La FIFA abrió un "expediente disciplinario" para revisar la conducta de Argentina ante Países Bajos

Finalmente, los dos mejores equipos que se enfrenten en la gran final competirán por el premio mayor que es de US$ 42 millones para el campeón. Quien quede de segundo lugar, se llevará US$ 30 millones para todo su plantel.

Asimismo, cada uno de los 26 jugadores de todos los planteles reciben US$ 10.000 por cada día que permanecen en el certamen, por lo que cada jugador de la Scaloneta se acercará a los US$ 220.000 hasta el partido con Croacia este martes 13 de diciembre.

SE