Reconstruyen detalles del asesinato de Fabián Gutiérrez en El Calafate

Las salvajes derivaciones que llevaron al crimen de Fabián Gutierrez, el ex secretario de Cristina Kirchner, todavía no están claras, pero este jueves 30 de julio se cumplió en El Calafate una de las pericias judiciales que se espera pueda echar algo de luz sobre las responsabilidades en el atroz final del ex allegado a la vicepresidenta. La reconstrucción se cumplió en la casa de Gutiérrez, donde recibió a Zaeta y donde fue golpeado y se cree que asesinado, antes que fuera trasladado al lugar donde finalmente fue hallado semienterrado en las afueras de la ciudad santacruceña.

La pericia ordenada por el juez Carlos Narvarte comenzó en horas de la tarde, primero con Zaeta como protagonista, cuya versión de los hechos fue analizada en relación a la de Pedro Monzón, ya que en sus declaraciones ambos implicados se acusaron mutuamente, y todavía no hay una definición judicial respecto a quién llevó la responsabilidad mayor en el asesinato de Gutiérrez.

Esta semana la causa que investiga el crimen de Gutiérrez sufrió un grave retroceso, con las acusaciones de parte de la defensa de los acusados respecto a que el celular del exsecretario K habría sido "manipulado" en su camino a Buenos Aires para ser peritado por expertos de Gendarmería Nacional. "El sobre llegó roto", señalaron los letrados defensores, que ahora amenazan con "pedir la nulidad de todo lo actuado en materia de pericias".

Zaeta estuvo varias horas en la casa donde Gutiérrez fue asesinado, siguió el turno de Monzón y se aguarda que en el juzgado de Narvarte se puedan sacar conclusiones que permitan avanzar en la causa.

Luego Monzón fue al Juzgado de Calafate y fue careado con el tercero de los acusados, Facundo Gómez. Poco después de las 18, Narvarte junto a la fiscal Natalia Mercado y numerosos auxiliares trabajaban en la vivienda del barrio Chacras, donde Gutiérrez fue salvajemente atacado, escuchando en el lugar lo que sostienen los detenidos.

La segunda parte de la reconstrucción será en la casa de las afueras de la ciudad donde fue hallado el cuerpo, pero en ese lugar Zaeta se negó a participar, así que esa reconstrucción contará solo con las versiones de Monzón y Gómez, mientras se aguarda que luego de estas actuaciones el juez Narvarte pueda hablar con la prensa.

HB / DS