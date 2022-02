Felipe Miguel: "La Ciudad no tiene los recursos económicos para subsidiar la tarifa de los colectivos"

El jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, afirmó que la Ciudad no tiene fondos para sostener el precio del boleto, porque hace dos años le quitaron la coparticipación. "No me gusta hacer futurología, son muchas las opciones. Si se quitan los subsidios podrían aumentar las tarifas pero todavía no queda claro a cuánto podrían aumentar", dijo Miguel, y agregó que la Ciudad "no tiene esos recursos económicos para subsidiar la tarifa porque nos han sacado la coparticipación hace menos de dos años, lo que generó un impacto en sus recursos altísimo".

En declaraciones a Radio Continental, el funcionario porteño acusó al Gobierno nacional de "confundir" a la gente con la discusión sobre las tarifas y los subsidios. "Estas 32 líneas que circulan dentro de la Ciudad son competencia del Gobierno nacional y hasta tanto se realice cualquier traspaso, siguen siendo competencia del Gobierno nacional", aseguró.

Subsidios a los colectivos | Felipe Miguel le pidió al Gobierno una "mirada metropolitana"

En esa línea, agregó: "Si el Gobierno, como parecería, quiere aumentar las tarifas, que se haga cargo de su decisión. Y si deciden quitar los subsidios, también está dentro de la competencia nacional. Tienen que decírselo a la gente, no confundir".

Así, el jefe de Gabinete porteño se plegó a la postura del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que ayer había expresado su malestar con la decisión del oficialismo de traspasar a la Ciudad de Buenos Aires líneas de colectivo que en la actualidad están subsidiadas por Nación.

Miguel: "Estamos abiertos al diálogo"

De todos modos, el funcionario porteño también insistió con que la postura del Gobierno de la Ciudad es a favor del diálogo con la Casa Rosada. De hecho, Larreta dijo ayer que eso mismo le manifestaron a Nación a través de una carta.

"Si se llegara a un acuerdo y se traspasaran las competencias que incluye el recorrido, las paradas y la vinculación con otros transportes, entonces se podrían traspasar las competencias, hasta que eso no ocurra, le corresponde a la Nación", consideró el jefe de Gabinete.

Subsidios al transporte | Larreta: "Es otro embate del gobierno nacional contra la Ciudad de Buenos Aires”

Miguel también insistió con que si Nación traspasa y Ciudad no puede cumplir con el pago de los subsidios, el valor del boleto subirá y habrá un desequilibrio con el resto de las líneas de colectivos que están bajo órbita del Gobierno nacional. "No se puede pensar que tengan diferentes tarifas otros transportes que tienen el mismo circuito, por eso se tiene que llegar a un acuerdo", instó.

Ayer, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, dijo en Radio 10 que el Gobierno porteño se había apresurado en salir a atacar una decisión que no se tomó.

"Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires dan por sentado una decisión que nosotros tomamos. Es apresurada y se dejaron llevar por los medios de comunicación, que anticipan una decisión que dan por sentada", sostuvo.

Ahora la expectativa está puesta en cómo se desarrollará la discusión entre Nación y Ciudad, que mantienen una relación tensa en relación a los fondos. De hecho, el año pasado Larreta denunció al Estado nacional ante la Corte Suprema por lo que consideró una quita de fondos de coparticipación por parte del gobierno de Alberto Fernández.

AS/FL