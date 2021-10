Fernán Quirós aclaró que la Ciudad aún no adhiere a las aperturas del Gobierno nacional

Tras la publicación oficial del DNU del Gobierno nacional que flexibiliza gran parte de las restricciones sanitarias desde este 1 de octubre, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aclaró que la Ciudad de Buenos Aires todavía no va a adherir a esa apertura sanitaria y que va a continuar con su propio plan.

"La pandemia no se terminó, En la Ciudad de Buenos Aires, presentamos hace dos meses un plan de seis etapas. Estamos viendo de entrar a la quinta fase. Todavía en la Ciudad tenemos los espacios de boliches como gastronómicos. Los espacios abiertos tienen espacios como burbujas para el baile. Estamos analizando la situación epidemiológica y lo iremos comunicando", expresó el funcionario porteño en diálogo con TN.

En esa línea, sobre el decreto del Gobierno nacional, comentó: "El gobierno nacional da recomendaciones que toman las provincias y las adaptan. Hay una etapa de liberar barbijo en espacio abierto y luego en espacio cerrado. Nosotros vamos a esperar al 70% (de vacunados) para liberar barbijo en espacios abiertos. Hoy el 64% de los porteños tiene dos dosis. No queremos dar una falsa señal de que esto terminó".

"Si uno está en el espacio abierto sin acompañamiento, con la burbuja, no es peligroso. La pandemia no pasó y hay riesgo con la Variante Delta. No queremos que se baje la guardia. Tratamos de mostrar con transparencia lo que pasa. El plan de aperturas está en progresión", continuó Fernán Quirós.

Asimismo, sobre la polémica internacional por la vacuna Sputnik V, señaló: "Esperamos que los gobiernos europeos y norteamericano revean la decisión a corto o mediano plazo lo que pasó con la Sputnik V. No creemos que haya motivos para esta restricción. La vacuna Sputnik V es una de las más eficaces. La OMS ha observado partes del proceso en las fábricas pero no tiene nada que ver con la eficacia de la vacuna".

Retomando el tema de las restricciones en el país, opinó: "A partir del 1 de octubre pueden ingresar personas vacunadas de países limítrofes. Me parece apropiado que vuelva a abrirse la Argentina al mundo. Es necesario".

Una por una, cuáles son las nuevas medidas sanitarias que rigen desde el 1 de octubre

Además, cuestionó al Gobierno nacional por su plan de aperturas: "La forma de presentar el plan debía ser con más etapas y previsibilidad con la gente".

Y sobre los menores, dijo: "Está demostrado que los chicos menores de 12 años tienen una enfermedad menos grave. La enorme mayoría del mundo no ha aprobado vacunas para menores de 12 años. A nosotros nos parece que todavía los chicos deben seguir usando el barbijo en el aula. Están en un espacio cerrado por mucho tiempo. En el aula los chicos mayores de 6 años deberían usar barbijo".

"No me parece razonable en este caso el concepto de inmunidad de rebaño", afirmó Fernán Quirós.

Septiembre cierra como el mes con menos casos y muertes por Covid-19 en 2021

Por otro lado, opinó sobre la crisis interna en el Gobierno nacional. "No los vi a Alberto y a Cristina Kirchner. Yo creo que el espacio de gobierno necesita encontrarse de forma imperiosa. Se había puesto en duda la palabra del presidente con lo de Olivos. Es importante recomponer la palabra presidencial. Es indispensable que lo logren", aseguró.

Por último, en el programa Verdad o Consecuencia, le hicieron elegir al ministro entre los mejores sanitaristas entre tres opciones: Ginés González García, Juan Manzur o Daniel Gollán. "En este orden, si se habla de la capacidad profesional, Ginés González García es el más capacitado, ha construido equipos, una gran escuela sanitarista. Tiene un buen nivel formativo. De Juan Manzur y Daniel Gollán no conozco mucho su formación. Me ha gustado más el estilo de Juan Manzur en el Ministerio de Salud de la Nación. No conozco tanto la formación académica de Gollán. Gollán tiene un estilo de comunicación que no comparto. En cuanto lleguemos al 70% con dos dosis, nos quitaremos el barbijo al aire libre", respondió.

ED