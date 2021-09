Quirós cuestionó el "no uso del barbijo obligatorio" y Kreplak y Vizzotti le respondieron

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se diferenció de las medidas tomadas por el gobierno nacional respecto a la obligatoriedad del uso del barbijo y manifestó que todavía no es momento de quitarlo. Su par nacional, Carla Vizzotti, defendió la medida y el ministro sanitario de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseveró que se trata de una "decisión sanitaria".

La decisión del gobierno nacional de flexibilizar las medidas sanitarias por el avance de la vacunación y la disminución tanto de casos como de muertes, motivó una escalada de declaraciones de la oposición en contra del anuncio. Muchas de ellas amparadas en el carácter "electoral" de la iniciativa luego de la dura derrota en las PASO.

Con un tono más moderado, Quirós no se mostró de acuerdo con los anuncios de Carla Vizzotti y expresó que “todavía no es momento de quitar el barbijo”.

Para argumentar su postura sostuvo que el sentido de las medidas es correcto pero que en la Ciudad de Buenos Aires pretenden alcanzar la doble vacunación del 70% de las personas para avanzar en una decisión similar.

“Naturalmente el uso del barbijo en el espacio público también se vincula con lugares en donde se agrupa gente, el uso en el transporte público y en espacios cerrados. Es muy difícil ir decidiendo en qué metro cuadrado del día te lo ponés y te lo sacás. Por eso creemos que esa señal del barbijo hay que darla cuando tenemos una protección suficiente, que se acerque más al 70%”, dijo en Radio Con Vos el ministro de Salud porteño.

Quirós pidió a los ciudadanos de CABA seguir con el uso del barbijo mientras evalúan el avance de la vacunación en los próximos diez días. "A partir de ahí le vamos a proponer a la ciudadanía qué recomendamos nosotros y cuál es la mejor manera de cuidarnos", explicó.

Luego se mostró cauteloso y dijo que “tenemos por delante una amenaza, que es la variante delta, que debería aumentar los casos”.

Vizzotti y Kreplak defendieron las medidas

Luego de asistir a la primera reunión del nuevo gabinete nacional, Carla Vizzotti defendió las nuevas flexibilizaciones que empezarán a regir en octubre y destacó que la situación sanitaria es "indiscutible y realmente óptima”.

Con sus declaraciones, trató de diluir las acusaciones opositoras de que se trata de un anuncio electoral y argumentó que es un plan que se anunció “hace más de dos meses”.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también cerró filas sobre la medida que anuncio su par nacional y fue contundente: “La decisión fue sanitaria".

Además le apuntó directamente al Ministro de Salud porteño por sus dichos. “No sé por qué Quirós hace declaraciones sobre barbijos antes de que lo hablemos en el COFESA. Yo creo que lo decidido es correcto”, indicó.

“La no obligatoriedad del barbijo implica que su uso no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo. Esto es en situaciones donde uno esté caminando solo por la calle. Es así de acotada la decisión. No hay que darle más volumen y complejidad a algo que tiene una definición muy precisa”, declaró en El Destape Radio.

Para ello especificó que hay 17 semanas consecutivas en la reducción de casos y que disminuyeron un 95%. “Teníamos 12 mil casos por día de promedio y ahora tenemos 600”, ratificó luego de marcar que la vacunación sigue avanzando a alta velocidad.

GI/FL