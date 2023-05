La fiscalía cree que el agresor de Benjamín Gamond estaba drogado

Las autoridades a cargo de la investigación del caso del joven mexicano que atacó a machetazos a tres argentinos creen que el agresor estaba drogado. El acusado, identificado como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, permanece bajo arresto con prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado de Benjamín Gamond y lesiones contra Santiago Lastra y Macarena González.

El fiscal General del Estado mexicano de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró en una conferencia de prensa que “la principal línea de investigación tiene que ver con el probable consumo de drogas por parte del acusado Cruz Irving Martínez Flores”.

Por su parte, Jesuhandy Conde Gómez, el presidente municipal de Villa de Tututepec, lugar donde ocurrió el crimen, sostuvo que el agresor “aparte de sufrir problemas psicológicos, ingirió sustancias tóxicas”. Además, afirmó que padece "esquizofrenia" o un trastorno similar, ya que "hace un mes visitó el lugar, la comunidad, y se notaba que cuando alguien le hablaba, inmediatamente se ponía histérico".

Cómo fue el brutal ataque

El fiscal Rodríguez Alamilla detalló cómo fueron los momentos previos al crimen. El joven cordobés Benjamín Gamond, su amigo Santiago Lastra y su novia Macarena González llegaron el 11 de mayo a la región de Chacahua, Villa de Tultepec, en México. “Buscaron a alguna persona que les pudiera dar clases de surf”, por lo que se contactaron con Cruz Irving Martínez Flores, oriundo de la zona.

Al día siguiente, los jóvenes argentinos lo vieron en un restaurante y le preguntaron dónde podían alquilar tablas de surf, pero según informó la madre de Macarena González en comunicación con Necochea Digital, Martínez Flores no los reconoció y tuvo una respuesta hostil.

Alrededor de las 14, ya saliendo del local, se reencontraron con el agresor, quien se abalanzó sobre ellos con un machete sin mediar palabra y acabó con la vida de Benjamín Gamond, con dos heridas profundas en la cabeza. Según detalló la madre de Macarena González, Martínez Flores gritaba “a vos te mandaron, a vos te mandaron” durante el ataque. Los dos jóvenes que acompañaban a Benjamín Gamond sufrieron heridas cortantes y fracturas en las manos, los brazos y la espalda.

El fallecimiento de Benjamín Gamond

El joven cordobés de 23 años había sido trasladado el domingo 14 en un helicóptero sanitario al hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido de la ciudad de México, donde fue sometido a una operación de alta complejidad, ya que sufrió pérdida de masa encefálica en el ataque.

El lunes siguiente por la tarde falleció Benjamín Gamond, según informó su hermano en redes sociales. "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", publicó.

