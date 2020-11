"Hay que decir que aquellos que ingresaron a la Casa Rosada, que nos obligaron a cerrar el ingreso, no produjeron violencia, no hubo heridos en Casa Rosada, no hubo balazos, no hubo golpes... Solo cayó un busto que ya fue restituido, no hubo ningún hecho de agresión que lamentar, o sea que hay que contar toda la película de este hecho inédito, el escenario de lo que estaba pasando era toda la Avenida de Mayo y la Ciudad toma una decisión inconsulta, cerrando el paso de toda la gente que venía...". La ministra de Seguridad Sabina Frederic recalentó este sábado 28 de noviembre el enfrentamiento con la administración de Horacio Rodríguez Larreta, insistiendo en cargar todas las culpas a la Ciudad por los graves incidentes que se produjeron el jueves en el velatorio multitudinario de Diego Armando Maradona.

Un rato antes que en Sábado Tempranísimo, el programa que conduce Marcelo Bonelli en Mitre entrevistaran a Frederic, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli había lamentado "la falta de ética y valores" de Frederic en sus acusaciones. "Ellos insisten en politizar esta situación, duele que todos los que amamos al fútbol despidamos al ídolo de esta manera, duele que en vez de trabajar en conjunto politicen la situación", dijo Santilli, apuntando a "falta de ética y de valores de parte de la ministra por contar parcialmente una conversación" que mantuvieron el pasado jueves mientras se desarrolla el velorio de Maradona.

El fracaso del operativo de seguridad reabrió las diferencias en el Gobierno

Frederic contestó a esas frases señalando que "soy transparente y digo lo que ocurrió", destacando en relación a las denuncias judiciales contra el Gobierno porteño que "es habitual que la Secretaría de Derechos Humanos realice denuncias ante el uso desproporcionado de la fuerza, por lo que lo mejor para despolitizar lo ocurrido es que la Justicia investigue los incidentes". Justificaba así la denuncia hecha este viernes desde la Secretaría de Derechos Humanos contra lo actuado por la Policía de la Ciudad.

Para la ministra, la actuación del Gobierno Nacional este jueves fue exitosa, destacando que "no hubo violencia dentro de la Casa de Gobierno y se manejó perfectamente el desalojo pacífico del lugar, y también se hizo bien el operativo para que el cortejo fúnebre saliera hacia el cementerio" de Bella Vista, donde quedaron sepultados los restos de Maradona.

Otro detalle puntual en el que Frederic deslindó responsabilidad del Gobierno fue sobre la polémica presencia de Rafael Di Zeo, reconocido jefe de la barrabrava de Boca Juniors, en la madrugada del jueves en Casa Rosada, situación sobre la que la ministra precisó que: "Di Zeo entró con los invitados de la familia... era un marco muy especial y eso lo manejó la familia, el Gobierno no manejó ese punto y la gente que entró era la que venía con la familia (Maradona)".

Rafael Di Zeo, el jueves por la madrugada en Casa Rosada. (Foto: Cedoc)

Sobre la decisión de realizar el velatorio en Casa Rosada y no en una cancha de fútbol, Frederic le dijo a Mitre que "hubo una decisión del Gobierno de respetar el deseo de la familia y equilibrar ese deseo con las 100 mil personas, que es lo que calculamos que hubo, que querían despedir a Diego Maradona", considerando que "tal vez hubiera sido mejor que el velorio hubiera durado dos días o una semana, pero el Gobierno solo quiso equilibrar..."

"Pero repito, las dificultades que hubo en la Casa Rosada fueron provocadas por esta decisión (de la Ciudad), de reprimir y cortar la Avenida de mayo, porque en vez de atenuar los problemas los incrementó", indicó Frederic, puntualizando que "ese exceso de la fuerza de la Policía de la Ciudad fue lo que provocó la falla en la seguridad. Pero no todo fue un papelón. El final salió bien. No hubo heridos en la zona de Casa Rosada. Los únicos heridos que hubo los provocó la Ciudad de Buenos Aires", concluyó.

HB