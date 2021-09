Gabriela Michetti: "La grieta para lo único que sirvió fue para jorobarnos todos y lastimarnos"

La ex vicepresidente del gobierno de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, habló con los medios luego de emitir su voto en en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se refirió a su ausencia de las listas y el futuro del país.

En declaraciones con TN, Michetti aseguró que sus impresiones para estas elecciones son la de todas las jornadas electorales: "Mucho entusiasmo, mucha alegría”. Asimismo, resaltó "las ganas de votar y las ganas de que la gente tenga ganas de votar porque la verdad es que es un ejercicio cívico muy importante”.

Con respecto a las razones de no estar en la lista, dijo que “fueron varias las causas y habría que hacer una entrevista un poco más larga para esto". Sin embargo detalló que "es muy difícil que vaya a ejercer porque soy de las personas que cree que cuando uno hizo ya el “Cursus Honorum” de la carrera política y llegó a determinado lugar no se debe volver atrás".

Incluso, opinó que "en pocos países pasa lo que pasa en Argentina que muchos han sido senadores, después son presidentes y después vuelven a ser senadores o gente que ha sido gobernador y vuelve a ser diputado o intendente".

"A mi me parece que esas son cosas que habría que rever. Desde siempre fui así, pensé así y creo que ahora me toca acompañar, ayudar. He estado ayudando algunos concejales del Conurbano, algunos chicos jóvenes. Eso me parece que es lo que me toca", sentenció.

Por otro lado, la ex vicepresidente dio su visión como dirigente política y como ciudadana de la grieta: “ Creo que es una cosa que nos destruye, que nos viene haciendo mucho daño desde hace tiempo." "Me parece que en la Argentina se vivieron tiempos muy feos de confrontación y para lo único que sirvió fue para jorobarnos todos y para lastimarnos todos", agregó.

Además, señaló que "la dirigencia política en esto tenemos mucha responsabilidad. Mirando hacia adelante me parece que también hay que tratar de bajar los decibeles de la confrontación en aquellas cosas que no tienen sentido". "Me parece que lo bueno es debatir sobre planes, sobre programas, sobre ideas. Me parece genial hacer eso porque la diversidad enriquece”, puntualizó.

Por último, Michetti recalcó que es optimista sobre la argentina. "Creo que es un país realmente bendecido que tenemos cosas extraordinarias, incluso la gente, pero que tenemos que tratar de fortalecer lo bueno e ir limando lo malo porque sino no vamos a salir adelante", concluyó.

