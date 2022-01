María Eugenia Vidal, diputada nacional por Juntos por el Cambio, denunció el caso "gestapo" y como una "intencionalidad política" y aseguró que dará las explicaciones correspondientes a la Justicia ya que no tiene "nada que ocultar". También señaló que no hubo causas armadas, sino un gobierno que investigó: "No inventemos víctimas donde hay delincuentes".

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires repudió el término "gestapo" utilizado por el exministro de Trabajo de su gobierno, Marcelo Villegas, en la reunión del 15 de junio de 2017 que la Agencia Federal de Inteligencia, denunció a través de la interventora Cristina Caamaño el pasado mes de diciembre por el armado de causas judiciales en perjuicio de los sindicalistas de la UOCRA, en especial del líder gremial Juan Pablo "Pata" Medina.

"Solo la comunidad judía sabe lo que significa la gestapo y no debería banalizarse de esa manera (...) Hay un modus operandi. Hay una intencionalidad política con esta causa. Yo no me voy a esconder. Voy dar todas las explicaciones que la justicia me pida. No tengo nada que ocultar", explicó Vidal este miércoles 12 de enero en diálogo con TN.

La legisladora luego insistió en que la reunión "fue ilegalmente filmada": "La primera que debería dar una explicación de eso es la que presenta el video, que es la jefa de espías del gobierno nacional. Si ese video, editado, lo grabó la AFI era ilegal porque no tenía orden judicial o por lo menos hasta ahora no la presentó, con lo cual alguien grabó ilegalmente ese video y ese video no constituye prueba porque es ilegal y no tenía orden judicial".

"Gestapo sindical": comienzan los peritajes mientras se acerca la pelea por su jurisdicción

El "Pata" Medina "no es víctima"

Vidal apuntó además contra el sindicalista "Pata" Medina, de quien sostuvo que "hizo toda una carrera delictiva, extorsionando, amenazando, intimidando a las empresas" constructoras de La Plata. Y aclaró: "Lo que el video muestra es una reunión de funcionarios nacionales, provinciales y municipales con empresarios que representaban instituciones de La Plata para acompañarlos y que hicieran la denuncia porque eran víctimas".

"Y todos, salvo la intervención repudiable de Villegas, hacen comentarios en la línea de apoyarlos para que hagan estas denuncias, que eran ciertas. Tan ciertas eran que por una causa anterior, no por lo que pasó en esa reunión, el Pata Medina fue preso", completó la referente opositora.

"Nada de lo que sucedió después se tradujo en una denuncia judicial o una causa contra el "Pata" Medina, con lo cual no hay delito. En tercer lugar presentan un juez incompetente, porque lo que sucedió fue en la Ciudad de Buenos Aires y no en La Plata. Lo que no puede pasar es que en este país se investigue a los funcionarios que asistían a empresarios que eran víctimas del Pata Medina y que el Pata Medina diga que es una víctima", disparó la diputada nacional.

Vidal añadió, en referencia al líder gremialista: "Cuando el juez ordena su detención se atrinchera en su despacho y dice 'voy a quemar la provincia de Buenos Aires'. Ese es el Pata Medina. Con esta descripción no se necesitaba que nadie, ni el gobierno, le armara ninguna causa. De hecho, el va detenido por un juez federal y por una denuncia que es previa a esa reunión del video".

Antes de concluir, la exgobernadora remarcó: "Está claro que para los kirchneristas los delincuentes son víctimas. El Pata Medina es una víctima, y lo vimos atrincherado diciendo que quería quemar la provincia; Milagro Sala es una víctima y vimos como amenazaba y apretaba a los jujeños y se quedaba con su dinero y retiraba la plata del banco en efectivo; Lázaro Báez es una víctima con cientos de propiedades sin poder justificar, y José López es una víctima que revoleaba bolsos con millones de dólares".

"¿Todos son víctimas de una persecución de nuestro gobierno? No inventemos víctimas donde hay delincuentes, y no inventemos persecución judicial o política donde no lo hubo. Lo que hubo fue delito. Estoy dispuesta a dar las explicaciones en todos los lugares que sean necesarios. Lo que no estoy dispuesta es convertir a los victimarios en víctimas. Todos esos no son víctimas, son delincuentes, y si fueron presos es porque hubo una justicia que investigó no un gobierno que armó causas", finalizó la legisladora.

