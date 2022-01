Tolosa Paz cruzó a Vidal por la 'Gestapo': "Ahora vemos porqué no volvió a presentarse en la provincia"

La diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, cruzó a su par de Juntos por el Cambio, María Eugenia VIdal, por sus declaraciones sobre el video donde se ve a exfuncionarios de su gestión como gobernadora en la provincia de Buenos Aires reunidos con empresarios y agentes de inteligencia hablando de una supuesta persecución a sindicalistas. "Lejos de aclarar, confirma los hechos", lanzó.

"Nos enteramos que para la exgobernadora Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, quienes en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlos tras las rejas, es una reunión de trabajo", señaló la legisladora oficialista a través de su cuenta de Twitter, donde agregó un video de la actual diputada porteña en una entrevista con LN+.

En sus mensajes, la acusó de intentar "desvincular con un evidente nerviosismo" la responsabilidad del ex presidente Mauricio Macri, a quien mencionó como "jefe y amigo personal" del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, relacionados con otras causas por presunto espionaje ilegal.

Cuesta entender esta participación mediática de la Diputada Nacional, que lejos de aclarar el grave hecho institucional, termina confirmando lo que vimos, e intenta desvincular con un evidente nerviosismo la responsabilidad de Mauricio Macri, jefe y amigo personal de Arribas.

Por otro lado, apuntó contra Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense en la administración de Vidal, a quien se escucha decir en la grabación que le gustaría tener "una Gestapo para terminar con todos los gremios". "No banalizó la Gestapo sino que ponderó sus formas y lamentó no poder replicarlas porque, por suerte, en la Argentina hay leyes que lo impiden", sostuvo.

En ese sentido, añadió que la legislación "también condena estas persecuciones propias de otros tiempos en nuestro país".

Las oficinas del Banco Provincia en Caba es jurisdicción bonaerense, es jurisdicción de la pcia en la que no inauguró un sólo hospital, ni sola escuela.

Ahora vemos cuáles eran sus prioridades, y comprendemos porqué no volvió a presentarse aquí en las últimas elecciones.

"Ahora vemos cuáles eran sus prioridades", continuó Tolosa Paz, quien fue primera candidata del oficialismo en la lista de Diputados para el territorio bonaerense; y chicaneó a la ex jefa provincial: "comprendemos porqué no volvió a presentarse aquí en las últimas elecciones", ya que compitió en la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, repudió la participación del intendente de La Plata, Julio Garro, a quien también se ve en el video de la reunión presentado en la denuncia que realizó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. "Sentado entre funcionaros de inteligencia pide hablar "con la bala en la mesa" y ofrece protección a empresarios para que declaren lo ya pactado con parte del poder judicial", concluyó la diputada.

Los dichos de Vidal sobre la "Gestapo antisindical"

"En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas, eso que se muestra es una reunión de trabajo grabada ilegalmente que no sirve como prueba", aseguró la actual diputada porteña.

"Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI", dijo Vidal, precisando que "estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar de victimario a víctima por este circo armado por el kirchnerismo".

