La senadora nacional por Neuquén, Silvia Sapag, sostuvo este lunes 3 de enero que el ex presidente Mauricio Macri y el juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se encuentran vacacionando en un country exclusivo de la provincia patagónica.

"Rosenkrantz y Macri juntos en Cumelén de Villa la Angostura, en Neuquén. No me gusta que usen mi provincia como guarida de corruptos", disparó la legisladora en Twitter, sobre un supuesto encuentro entre el ex Jefe de Estado y el vicepresidente del máximo tribunal de justicia.

La declaración de Sapag va en línea con las denuncias del kirchnerismo sobre supuestas connivencias entre el poder político y el judicial durante los cuatro años de Cambiemos en la presidencia. La acusación se reforzó la semana pasada, con la difusión del video de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el que se ve a exfuncionarios bonaerenses, un intendente y exempleados jerárquicos de inteligencia hablan de impulsar causas contra gremialistas.

Sapag habló hoy en Mañana Sylvestre por Radio 10 y manifestó que la coincidencia entre Macri y Rosenkrantz en Cumelén se trata de "mensajes mafiosos" que deben "ser intolerables para los argentinos”.

“En estos días estamos siendo bombardeados por noticias que vienen del Poder Judicial y realmente nos dejan atónitos, en el contexto en el estamos ese encuentro entre el ex presidente y el actual vice de la Corte es sumamente sospechoso luego de que dos jueces de la Cámara hayan determinado que los casos de persecución estaba hecho solamente por cuentapropistas y no por la AFI y que ha sido desmentido por la mesa judicial de la Gestapo de Vidal”, amplió la senadora este martes 4 de enero.

Sapag también se refirió al fallo donde la Corte Suprema derogó una ley impulsada mientras Cristina Fernández de Kirchner era senadora nacional y modificaba la configuración del Consejo de la Magistratura. “La verdad es que la intromisión del Poder Judicial sobre el legislativo es algo escandaloso", cuestionó.

En diálogo con El Destape Radio, la legisladora neuquina también volvió a mencionar la idea de que el supuesto encuentro sería un mensaje y manifestó que "son figuras publicas que tendrían que tener cuidado si tienen algún respeto democrático".

El ministro de Seguridad de la Nación se refirió a la revelación de la senadora Sapag sobre la coincidencia de Macri y Rosenkrantz en el country de Villa La Angostura y afirmó que el juez supremo siempre fue cercano al ex presidente.

“No necesitan juntarse en un country en Villa La Angostura. Se reunían acá. Rosenkrantz siempre fue un hombre de Macri", dijo el funcionario.

También se refirió al video de la AFI donde se habla de iniciar causas contra dirigentes gremiales y expresó que "por primera vez encuentran cosas que les preocupa porque tienen sus propios dichos y maneras de actuar”.

Luego apuntó directamente contra la ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal. “Lo peor de todo es que no se expresa ni la inútil de la exgobernadora. De ella tendría que haber salido la decisión, y si no salió de ella la decisión estamos fritos, porque es una bestia o es una corrupta. Sin embargo no dio explicaciones ni de cómo se compró el departamento”, dijo.

Qué es Cumelén, lugar de encuentro entre Macri y Rosenkrantz

Se trata de una casa de campo exclusiva ubicada a orillas del lago Nahuel Uapi, en Villa La Angostura, donde veranean personalidades como Macri e incluso Máxima Zorriagueta, Pablo Roemmers, Ignacio Blaquier, Enrique Pescarmona, Eduardo Cohen y Luis Caputo.

En el predio de 230 hectáreas con campo de golf, cancha de tenis y muelle, con vista al lago, se respiran la tranquilidad y la soledad.

De acuerdo a lo que cuenta Noticias, hace 70 años su fundador, Exequiel Bustillo, decidió lotear las hectáreas que hoy conforman el Country Club para evitar que Juan Domingo Perón las expropiara para fines recreativos. “El General” quería que en la Patagonia hubiera un turismo social. Bustillo, uno de elite e internacional: ganó la pulseada.

“Durante el peronismo los Parques Nacionales eran considerados íconos de la nacionalidad. Perón le da a la propiedad una función social. Además, se formó como militar alpino y fue un gran esquiador. Para él la montaña, los lagos, la nieve, eran muy importantes, tenían una función histórica”, explica Ignacio Cloppet, abogado e historiador.

GI/ff