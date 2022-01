Ritondo denunciará a un policía que lo apuntó como parte de la “Mesa Judicial” de Vidal

El escándalo que surgió tras la difusión de los videos que dejaron al descubierto la supuesta connivencia entre el poder político y los espías durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires sigue en escalada. Ahora, el ex ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, fue mencionado en un audio donde un supuesto subcomisario lo relaciona con la “mesa judicial” bonaerense y desde su entorno aseguran que el actual diputado nacional presentará hoy una denuncia en sede judicial.

“(...) es exactamente la oficina donde por orden de Ritondo buscaban la información para empapelar las causas”, se lo escucha decir a un hombre que supuestamente es el subcomisario Hernán Casassa, según la información del diario Página/12. Pero no es todo, en las grabaciones también se lo escucha agregar que “era el armado judicial, la mesa judicial que tenían (el ex jefe de Gabinete bonaerense, Federico) Salvai, (el procurador, Julio) Conte Grand y Ritondo. Era la oficina que tenía acceso a Nosis, que hablaba con la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se juntaba toda la documentación que se lograba incorporar a la causa gracias a este entramado”.

Se trata de un audio que esta misma jornada sería presentado en la mesa de entradas del Juzgado N°3 de La Plata, donde está radicada la denuncia que presentó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con los videos de la reunión en el Banco Provincia entre tres agentes de inteligencia, ex funcionarios del gobierno de Vidal y empresarios bonaerenses. De todos modos, al cierre de esta nota, fuentes judiciales indicaban que todavía no se había presentado el material.

Casassa está sindicado como integrante de la Policía bonaerense y como contador tuvo un paso por la división de Activos Ilegales de la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza provincial. En los audios agrega que los supuestos integrantes de la “Mesa Judicial”, en relación a Conte Grand, Vidal y Ritondo, “se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de (Elisa) Carrió”.

La denuncia de Ritondo

Ante la difusión de ese material y su supuesta incorporación a la causa, que no fue confirmada a PERFIL por las fuentes judiciales consultadas, este medio supo que el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio presentará hoy una denuncia en sede judicial contra Casassa.

Así lo confirmaron fuentes de su entorno, quienes en todo momento insistieron en que Ritondo supuestamente “no lo vio nunca en su vida”. En el mismo sentido, dijeron a este medio que nunca trabajó en el Ministerio de Seguridad y que el nexo con el ex funcionario se limitó a un pedido administrativo del fiscal Álvaro Garganta para que el Ministerio de Seguridad arme un equipo que lo ayude con las causas que investigaban la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.

Por eso, de acuerdo a las fuentes consultadas, Ritondo planteará en su denuncia que no conoce al hombre de los audios y también que todo lo que ahí se plantea es falso. Cerca del ex ministro también alegan que si efectivamente se trata de Casassa, en el audio admite un delito ya que “si no lo denunció siendo funcionario policial, es cómplice”.

Como ha relatado PERFIL en artículos anteriores, la aparición de los videos de la reunión en el Banco Provincia convirtieron al PRO en un hervidero: nadie tiene certezas de quién o quiénes estuvieron atrás del escándalo. En consecuencia, creen que unos pocos lo saben mientras el clima en los diferentes sectores está dominado por sentimientos como incertidumbre, enojo, ira y hasta sed de venganza.

En esa línea, los nuevos audios que vinculan a Ritondo también mencionan como parte de la “mesa judicial” al procurador Conte Grand. Se trata de una serie de reuniones que supuestamente tenían y que cerca del diputado aseguran que se trataban de encuentros formales en la sede de la cartera de Seguridad donde el entonces ministro le reclamaba al procurador por retrasos en pedidos de detención en causas por narcotráfico.

Lo cierto es que el escándalo parece escalar cada vez más mientras los personajes involucrados se mantienen en silencio: desde Vidal hasta Ritondo, los únicos que hablaron públicamente hasta el momento fueron el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas -al que se lo veía en los videos describir la estrategia para sumar material contra el líder platense de la Unión Obreros de la Construcción, Juan Pablo “Pata” Medina, en la Justicia- quién pidió disculpas en Infobae por usar el término “Gestapo”.

A su vez, La Nación publicó declaraciones del intendente de La Plata, Julio Garro, quién aseguró que “jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI. Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios. Vi que había cámaras, pero creí que eran de seguridad. Ahora me entero que me grabaron… ¿A dónde nos estábamos metiendo? Me siento un poco víctima”.

cp