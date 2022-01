El "Pata" Medina habló sobre la "Gestapo sindical" y dijo que Macri odia a "trabajadores y cabecitas negras"

El ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina, se refirió al video de la reunión del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas con ex funcionarios y empresarios donde expresa querer "tener una Gestapo para terminar con todos los gremios" y apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri.

"Es una condena injusta, desde el primer día dije que soy inocente, se la agarraron conmigo y con mi familia", comenzó diciendo el gremialista, quien cumple prisión domiciliaria tras ser procesado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión contra empresarios de la construcción, en diálogo con el programa 990 Sin Relato, que se emite por radio AM 990.

En ese sentido, dijo que las expresiones sobre una "Gestapo" del ex funcionario de la administración de la ex gobernadora María Eugenia Vidal fueron para "para terminar con el movimiento obrero argentino". "En 2017 armaron una reunión para meterme preso. No sabemos si fue una o varias. En las fotos se ve parte de la mesa judicial diabólica", añadió.

"Estaban planificando algo que me llevó a recordar el tiempo de la dictadura militar", declaró Medina, quien manifestó haber sentido temor por lo que podría ocurrirle a su familia. "Soy peronista, fui un negrito. Dentro del sindicalismo fui una oveja negra concretamente", enfatizó el sindicalista, que también es investigado por coacción agravada, cuando advirtió que se debe hacer una diferencia entre los representantes de la dirigencia sindical.

Sobre el ex presidente Macri, a quien trató de "nefasto", consideró que "no fue solamente por los dirigentes gremiales, yo creo que odiaba a los trabajadores, odiaba a los cabecitas negras, tenía un odio tremendo". Además, explicó que "por orden de la Justicia Federal fue intervenido el gremio", y descartó que el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, haya sido cómplice. "Al ser una unión tuvo que intervenir la entidad porque no le quedaba otra opción", sostuvo.

Por último, al ser consultado sobre si conoció alguna vez a Villegas, el dirigente sindical dijo que lo vio en 2015 cuando "habían paralizado una obra hidráulica en La Plata". "Él me dijo '¿"Pata", vos te acordás de mí?, Yo trabajaba en SADE Mayor Conversión (de Pérez Companc) con vos, en la oficina de Personal, y me acuerdo los quilombos que hacías cuando eras delegado'", concluyó.

La causa que señala al "Pata" Medina como jefe de una asociación ilícita y de cometer amenazas y extorsión contra empresarios fue elevada a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de la Plata.

