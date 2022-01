"Gestapo" antisindical: pidieron la imputación de María Eugenia Vidal

El abogado de Juan Pablo "Pata" Medina, César Albarracín, le solicitó hoy al juez Ernesto Kreplak la imputación de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Esto es en la causa donde se investiga la reunión de ex funcionarios bonaerenses para encarcelar a sindicalistas.

“Tengo en cuenta dos datos objetivos, que en la reunión había dos ministros y secretario, tres áreas de su propio gobierno. Eso la coloca en la situación de no poder conocer lo que se hacía”, dijo a PERFIL el abogado querellante.

Además, remarcó que “el ámbito de la reunión en las oficinas del Banco Provincia, donde ella hacía reuniones de gabinete, es un ámbito personal”. A esto, Albarracín suma como pruebas “ que ella dijo de haberse ocupado del tema Pata Medina con el Presidente, más todas las exposiciones públicas que ella fue haciendo sobre el tema”.

Vidal habló de los videos: "En mi gestión no hubo causas armadas y todo esto es un circo del kirchnerismo"

Después de semanas de silencio la ex gobernadora rompió el silencio ayer en la señal de noticias La Nación +. "Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI", se defendió Vidal.

Además planteó que "estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar de victimario a víctima por este circo armado por el kirchnerismo". La situación de Medina "no necesitaba que mi gobierno ni nadie le armara una causa para ir preso", según la ex gobernadora.

Después de las declaraciones, el representante legal del “Pata” Medina señaló a este medio que lo que dijo “no coincide con el contenido real de las reuniones”. “No se ven actividades de contención, si no que se ven a funcionarios dando indicaciones jurídicas sobre cómo declarar”.

Para el magistrado, la defensa de ayer de la gobernadora “no fue una justificación fue un reconocimiento de su participación”.

Qué dice el pedido de imputación

En el texto que presentaron ante el juzgado señalaron que Vidal “dijo que el Subsecretario Grassi estuvo presente en la reunión porque era ‘…la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a las víctimas…’. Esto es falso porque el área de asistencia a la víctima dependió durante su gobierno de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que en ese momento se encontraba a cargo de Ignacio Hagelstrom, designado por la propia Vidal”.

“No hace falta mencionar que Grassi no es psicólogo ni asistente social, y que lejos de cualquier rol de contención”, agrega el texto judicial al que accedió PERFIL. Sobre la participación de Grassi se remarca que “no hizo más que influir sobre los futuros testigos explicándoles que debían modificar sus relatos para que los hechos puedan encuadrar en algún delito”.

