Aníbal Fernández fue el primero en contestarle a Vidal: "Que horror lo que dijo esta inútil"

Siempre sin medias tintas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estuvo entre las primeros voces kirchneristas que salieron este jueves a replicar las declaraciones que hizo la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en relación a los videos grabados por la AFI en que funcionarios de su administración hablan de armar causas judiciales contra sindicalistas. "Que horror los dichos de la inútil de Vidal: cuestiona competencia del juez federal de La Plata", afirmó el ministro de Seguridad en su cuenta de la red social Twitter, que también consideró "oprobioso" que Vidal haya dicho que cuando se referían a "gente mafiosa" cuando se referían al sindicalista de la UOCRA Juan "Pata" Medina".

"En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas, eso que se muestra es una reunión de trabajo grabada ilegalmente que no sirve como prueba", dijo Vidal este jueves en una serie de mensajes en su cuenta social de la Twitter. "Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI", dijo Vidal, precisando que "estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar de victimario a víctima por este circo armado por el kirchnerismo".

"Dice reunión institucional de autoridades provinciales en Banco Provincia (status constitucional) grabada ilegalmente por autoridades federales, ¿es competencia de juez federal de Py?", se preguntó el ministro de Seguridad de la Nación.

Fernández señaló en un hilo de tuits que "sigue sin explicar por qué, autoridades provinciales, se reúnen con directores de inteligencia (AFI) para hablar de causas penales que involucran a civiles":

"El Artículo 7 del Pacto de San José de Flores, del 11 de noviembre de 1859 estableció que 'Todas las propiedades de la Provincia que se dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernadas y legisladas por la autoridad de la Provincia'", sostuvo Aníbal en su hilo de tuits:

"Que sepa la inútil de Vidal, entonces, que la mesa judicial ilegal técnicamente lo hacía bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires pese que se juntaba recurrentemente en las oficinas que el Banco de la Provincia tiene en Ciudad Autónoma de Buenos Aires":

Finalmente, Aníbal Fernández exclamó "oprobioso!!!", respecto a lo que había dicho Vidal de que cuando se referían de Medina "estamos hablando de gente mafiosa". A esos dichos, Fernández contestó que "las garantías constitucionales son para todos! Imagino a Sabsay y otros constitucionalistas repudiando esta vejacion de las garantías constitucionales por parte de una diputada nacional y ex gobernadora:

