Mientras corre la cuenta regresiva en los laboratorios de todo el mundo para conseguir la aprobación de las vacunas que se testean contra el coronavirus, el ministro de Salud Ginés González García señaló este sábado 7 de noviembre que "no va a ser obligatorio vacunarse contra el coronavirus, creemos que la enorme mayoría va a querer vacunarse, pero quiero destacar que no va a ser una vacuna obligatoria".

"En la ley de vacunas dice clarito que las vacunas son obligatorias, eso no lo dice por arbitrario, sino porque si la vacuna es efectiva, eso elimina la posibilidad de que la enfermedad siga, como la viruela, la polio... Pero en este caso, como está esta controversia, nosotros queremos dejar en claro que al menos al principio la vacuna contra el coronavirus no va a ser obligatoria".

"Hace mucho que estamos negociando con la mayoría de los productores que están avanzando con la vacuna, primero veíamos lo que estaban haciendo y después preguntábamos cuándo estiamaban tener la vacuna y cuánta podían vendernos y a qué precio", señaló esta mañana el titular de Salud en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempránisimo, el ciclo de Radio Mitre.

"Tenemos avanzadas las negociaciones con varios oferentes, y con los rusos hemos mejorado mucho la relación en los últimos días, sobre todo con el contacto del Presidente con el titular de la Federación Rusa, pero todo está subordinado a que se terminen las Fase 3 y sean aprobadas esas vacunas", agregó Ginés, considerando que siempre "estuve preocupado en principio porque la hegemonía científica y política del hemisferio norte significara que hubiera problemas con tener disponibilidad de vacunas en la Argentina, pero estoy muy conforme porque eso no va a pasar y las tendremos una vez que sean aprobadas en los lugares más importantes del mundo".

"Hemos negociado con muchos, con China, y ya tenemos concretados dos acuerdos, por uno de esos contratos tenemos compradas 9 millones de dosis, con AstraZeneca tenemos compradas otras 22 millones de dosis", aseguró Ginés.

"En cuanto a los rusos ellos están hablando de un plazo más breve, lo que también es importante y se hará de estado a estado, como dijo el Presidente", señaló el ministro. "La vacuna rusa tiene que aprobar las regulaciones a nivel mundial, en esto no hay nada que inventar, todo esto está regulado, fíjense que el presidente Trump quería apurar la vacuna en la campaña en Estados Unidos y no pudo hacerlo, son aprobaciones de organismos que tienen una serie de pasos y la fase 3 tienen que demostrar la efectividad, pero todavía no está terminada esa fase 3 en ninguna de ellas".

"Acá no hay libreto ni libretistas, se puede ver que muchos países creían haber pasado al coronavirus y ahora tienen un rebrote que es peor que el primero", recalcó González García, indicando que el operativo de vacunación que se organiza desde diciembre "no tiene antecedentes, por su magnitud, en la Argentina".

"Las fuerzas armadas ya están participando en la logística del coronavirus, y en la etapa de la vacunación también van a tener un rol muy importante, porque estamos ante un operativo de una magnitud nunca vista en la Argentina", concluyó.

Por su parte, también sobre el tema vacunas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo también este sábado que que el Gobierno nacional quiere "tener vacunas para los argentinos sin ideologías ni lecturas políticas", en el marco de la pandemia por el coronavirus, y ratificó que se están firmando los acuerdos en ese sentido con "mucha celeridad".



"Estamos firmando ya todos los acuerdo contractuales para que así sea", dijo Cafiero en declaraciones a CNN Radio y ratificó que "estamos avanzando en la línea" de poder contar hacia finales de diciembre con la vacuna rusa Sputnik V.





"Lo que queremos son vacunas, sin ideologías ni lecturas políticas. Queremos tener la posibilidad de tener en Argentina, la primera vacuna que esté disponible", aseveró Cafiero.

Asimismo, remarcó que el Gobierno quiere "tener acuerdos comerciales con los países, en este caso Rusia, o con los laboratorios como Pfizer y AstraZeneca, y en ese sentido fuimos avanzando" y añadió: "Los contratos los estamos firmando con mucha celeridad".

